Razzien bei russischem Milliardär

München. Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen den russischen Milliardär Alischer Usmanow wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz und Steuerhinterziehung sind am Mittwoch bundesweit 24 Häuser und Wohnungen durchsucht worden. Die Staatsanwaltschaft München II bestätigte die Identität des Tatverdächtigen zwar nicht, doch Augenzeugen hatten Einsatzkräfte beobachtet, die Usmanows Anwesen am Tegernsee in Oberbayern durchsuchten. Dem Kapitalisten wird vorgeworfen, trotz seiner Aufnahme auf eine Sanktionsliste der EU Sicherheitspersonal zur Bewachung seiner Villa bezahlt und damit gegen die Sanktionen gegen Russland verstoßen zu haben. Vier weiteren Beschuldigten wird Beihilfe vorgeworfen, da sie die Zahlungen für ihre Wachdienste entgegengenommen hatten. (dpa/jW)