Viel Verständnis für Nazis

Silvio Dietzel/dpa-Zentralbild/dpa Antifaschisten vor dem vom Landgericht für den Prozess genutzten Puschkinhaus (Mühlhausen, 15.9.2022)

Nach den milden Urteilen im sogenannten Fretterode-Prozess hagelt es von allen Seiten Kritik. Der 28jährige Gianluca B. und der 23jährige Nordulf H. waren am vergangenen Donnerstag vom Landgericht Mühlhausen in Thüringen für einen brutalen Angriff auf zwei Journalisten zu einer einjährigen, auf Bewährung ausgesetzten Haftstrafe beziehungsweise 200 Arbeitsstunden nach dem Jugendstrafrecht wegen Sachbeschädigung und schwerer Körperverletzung verurteilt worden. Die beiden Neonazis hatten im Jahr 2018 zwei investigative Journalisten mit dem Auto verfolgt, die anlässlich einer Versammlung auf dem Anwesen des bundesweit bekannten faschistischen Funktionärs und damaligen NPD-Landesvorsitzenden Thorsten Heise in Fretterode recherchiert hatten. Nach acht Kilometern brachten sie den Wagen der Journalisten zum Stehen, zerstachen die Reifen, zertrümmerten die Fenster, sprühten Reizgas ins Innere und attackierten die Insassen. Einer der Journalisten erlitt durch einen Schlag mit einem Schraubenschlüssel eine Schädelfraktur, der andere eine Stichwunde durch einen Messerstich am Oberschenkel.

Noch am Tag der Urteilsverkündung erklärten die Anwälte der als Nebenkläger auftretenden Journalisten, dass das Gericht mit dem ersichtlich milden Urteil ein fatales Signal für den Schutz von Medienvertretern gesetzt habe, die zu faschistischen Strukturen recherchieren. »Das Gericht hat entgegen den von uns wahrgenommenen Ergebnissen der umfangreichen Beweisaufnahme zum Ausdruck gebracht, ausgerechnet den Nebenklägern an entscheidenden Stellen nicht zu glauben«, erklärte Rechtsanwalt Sven Adam. Die mündliche Urteilsbegründung sei geprägt von nicht mehr erklärbarem Verständnis für die Gedankenwelt gewalttätiger Neonazis. So hatte die Vorsitzende Richterin laut Medienberichten das Strafmaß unter anderem damit begründet, dass die Journalisten nicht als solche zu erkennen gewesen seien und man sie wohl für linke Aktivisten gehalten habe. Für »nachvollziehbar« hielt die Richterin es zudem, dass die beiden Angeklagten ihr Persönlichkeitsrecht hätten schützen wollen. Auch die bei dem Angriff gefallene Bezeichnung »Zecken« sei ein normaler Begriff und lasse nicht etwa Rückschlüsse auf die politische Gesinnung der Täter zu. Adams Kollege Rasmus Kahlen kritisierte, das Gericht habe in der mündlichen Urteilsbegründung von »Kontrahenten« gesprochen, als habe eine »kämpferische Auseinandersetzung« von beiden Seiten stattgefunden. Dies sei eine infame Verharmlosung der Tat und krasse Verkennung der Sachlage.

»Wenn Medienschaffende nicht mehr zu Themen wie Rechtsextremismus berichten, weil sie sich schutzlos fühlen und im Ernstfall von Polizei und Gerichten alleingelassen werden, dann haben wir ein großes Problem«, kommentierte Monique Hofmann, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion in Verdi, auf Twitter das Urteil. So sehen das auch Pressevertreter aus ihrer praktischen Arbeit heraus. »Zwei Journalisten werden im Zuge ihrer Arbeit durch einen rechtsmotivierten Angriff schwerstens verletzt, und nach über vier Jahren ist das Resultat diese geradezu lächerliche Strafe?« zeigte sich der Kölner Journalist Adil Demirci am Montag im Gespräch mit jW erschrocken. »Das Gericht muss sich die Frage gefallen lassen, wie wir arbeiten sollen, wenn Neonazis wissen, dass sie nicht viel zu befürchten haben, sollten sie uns angreifen.«

Aus der Thüringer Landespolitik gab es ebenfalls Kritik. Katharina König-Preuss, Sprecherin für Antifaschismus der Fraktion Die Linke, attestierte dem Land in einer Presseerklärung ein Justizproblem, da Neonazis durch milde Urteile geradezu zu ihren Taten ermutigt würden. Ebenso wie die Linke-Abgeordnete forderte Madeleine Henfling, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, vom Justizministerium die Einrichtung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft und Schwerpunktgerichtskammer für Hasskriminalität.

Die Staatsanwaltschaft hat am Freitag Revision eingelegt, der sich die Nebenklage anschließen will. Anders als das Gericht geht die Staatsanwaltschaft von einer rechten politischen Motivation hinter dem Übergriff aus. Sie hält Angaben der Geschädigten zudem für glaubwürdig, dass die Angeklagten ihnen eine Kamera entwendet hätten, was als gemeinschaftlicher schwerer Raub zu werten sei. Die Urteile müssen nun von einem höheren Gericht überprüft werden.