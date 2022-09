Federico Gambarini/dpa Während die Verbraucher nicht wissen, wie sie bei steigenden Strompreisen noch mithalten können, freuen sich die Erzeuger ...

Die Energiepreise steigen, und nach wie vor droht den Menschen hierzulande die Gasumlage. Geringverdiener und Mittelstand werden für die Krisenkosten herangezogen. Mitglieder des globalisierungskritischen Netzwerks ATTAC forderten die Bundesregierung am vergangenen Donnerstag mit einer Aktion vor dem Kanzleramt auf, eine Übergewinnsteuer bei Konzernen einzuführen. Was würde die bringen?

Wir schlagen vor, dass bei Konzernen, deren Gewinnrate um mehr als 50 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre gestiegen ist, der darüberliegende Gewinnanteil mit einem Steuersatz von 50 Prozent besteuert wird. Bei einer Steigerung um mehr als 100 Prozent müsste der Satz freilich höher sein, und zwar 80 Prozent.

Wäre nicht absehbar, dass Unternehmen dann versuchen, jeweils knapp unter den vorgeschriebenen Gewinngrenzen zu liegen?

Das wäre wenig sinnvoll. Die Energiebranche verdient aktuell ein Vielfaches dessen, was sie in den letzten drei Jahren eingenommen hat – die Gewinne haben sich teilweise mehr als verzehnfacht. Das liegt allein an der Energiekrise. Selbst wenn der Übergewinn so besteuert wird, wie wir es fordern, blieben den Konzernen letztlich dennoch außergewöhnlich hohe Gewinne.

Wie unterscheidet sich eine Übergewinnsteuer von der von Bundesfinanzminister Christian Lindner priorisierten Zufallsgewinnsteuer?

Übergewinne können durch die marktbeherrschende Stellung einzelner Konzerne oder Konzerngruppen entstehen. Diese sind strukturell dauerhaft; ihre Besteuerung ist schon allein aus kartellrechtlichen Erwägungen sinnvoll. Davon abgesehen, gibt es Zufallsgewinne, die durch eine besondere Knappheit in der Krise, also eine Sondersituation auf den Märkten, entstehen, wie bei der Ölkrise, der Coronakrise oder nun mit dem Ukraine-Krieg durch die Energiekrise. Es geht darum, sie abzuschöpfen, damit die mit solchen Krisen sehr belasteten Verbraucher wieder entlastet werden können.

Verfechter der Marktwirtschaft führen häufig folgendes Argument an: Der Impfstoffhersteller Biontech habe besondere Leistung erbracht, jahrelang geforscht, um entsprechende Profite zu erzielen. Was entgegnen Sie dem?

Biontech hätte sowieso gute Gewinne machen können. Dass solche extrem hohen Gewinne entstehen, ist nicht durch die Leistung des Unternehmens zu erklären. Der Konzern profitiert, weil die Pandemie massenhaft Impfstoffe erforderlich machte: auf Kosten der Gesellschaft, die es bezahlen muss. Ähnlich profitieren die Energiekonzerne vom Ukraine-Krieg durch zusätzliche Aufträge, die ohne diesen gar nicht eingegangen wären.

Italien, Spanien sowie auch Großbritannien haben die Übergewinnsteuer eingeführt, die EU macht Pläne, aber die Bundesregierung zögert. Wie läuft es in Ländern, wo die Maßnahme bereits beschlossen ist?

Ich habe von keinen Schwierigkeiten gehört. Für die Gesellschaft bringt diese Steuer Geld, mit dem die Krisenkosten bewältigt werden können. Diskutiert wird darüber, ob es sich um eine Steuer handeln soll, deren Erlös dem öffentlichen Haushalt zukommt, oder um eine Abgabe, die in einen von der öffentlichen Hand verwalteten Sonderfonds fließt, der an mehr belastete Haushalte umverteilt wird. Wie man die Maßnahme nennt und organisiert, ist uns egal. Aber die Umverteilung zugunsten des ärmeren Teils der Gesellschaft muss stattfinden.

Der Finanzminister Lindner und seine FDP stellen sich solchen Ideen vehement in den Weg. Wie ist genug Druck zu entwickeln, um die Übergewinnsteuer zu realisieren?

Wie es aussieht, wird die Steuer kommen. Lindner wird sich in der Ampelkoalition mutmaßlich nicht durchsetzen können und ist offenbar schon dabei einzuknicken. Sollte allerdings die Abschöpfung auf den Übergewinn etwa nur 35 Prozent betragen, wird dabei nicht viel zur Kompensation für den gebeutelten Teil der Gesellschaft zu gewinnen sein. Wir müssen unbedingt verhindern, dass diesen Haushalten dann die Stromabschaltung oder gar die Kündigung der Wohnung drohen.