Startschuss in Lubmin

Stefan Sauer/dpa Schweres Gerät: Am Dienstag haben die Bauarbeiten in Lubmin begonnen

Die Arbeiten für ein LNG-Terminal im vorpommerschen Lubmin haben begonnen. Nach dem Netzbetreiber Gascade, der in Lubmin bereits drei Pipelines zur Weiterleitung an Land unterhält, startete am Dienstag auch das Unternehmen Deutsche Regas als Initiator des Projektes die Arbeiten. Zunächst, so ein Konzernsprecher, solle der Hafen ertüchtigt werden; er wurde bislang nur von kleinen Schiffen genutzt.

Schon im Dezember soll das erste Gas angeliefert werden. Der Zeitplan ist knapp bemessen, da bislang nur die Bauarbeiten auf dem Hafengelände genehmigt wurden. Für die Arbeiten außerhalb des Hafens sind dagegen noch umfangreichere Genehmigungsverfahren erforderlich. Wenn das Terminal einsatzbereit ist, soll Flüssigerdgas (LNG) mit kleinen Schiffen von den vor Lubmin ankernden Großtankern in den Hafen gebracht werden, wo es dann in das vorhandene Verteilnetz eingespeist wird. 4,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas sollen auf diesem Weg Lubmin erreichen. Der französische Energieriese Total Energies will diese Anlage chartern.

Die Arbeiten haben gerade erst begonnen, aber dem Projekt entsteht bereits Konkurrenz vor Ort. Der deutsche Energiekonzern RWE baut gemeinsam mit dem norwegischen Unternehmen Stena eine Anschlussleitung für ein weiteres, von der Bundesregierung gechartertes LNG-Terminal, das auf hoher See vor Lubmin entstehen soll. Die neue Pipeline wird voraussichtlich 30 bis 40 Kilometer parallel zur stillgelegten Ostseepipeline Nord ­Stream 2 verlaufen.

Dieses Projekt soll nur vorübergehend sein und zieht deshalb Kritik auf sich. »Es stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit, wenn für ein temporäres Gasterminal eine weitere Pipeline durch den Nationalpark verlegt wird«, monierte der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Sascha Müller-Kraenner, gegenüber dem Tagesspiegel (Montag). Er sei äußerst skeptisch, ob eine weitere Leitung benötigt werde, zumal dort auch die Rohre von Nord Stream 1 und 2 lägen. Rechtliche Schritte gegen die geplante Leitung wollte Müller-Kraenner nicht ausschließen: »Wenn Genehmigungsunterlagen vorliegen, werden wir das sicherlich juristisch bewerten.«

Zuvor hatte sich auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Regas, Stephan Knabe, skeptisch über die Pläne einer dritten Pipeline geäußert. Dem Tagesspiegel hatte er gesagt: »Eine dritte Pipeline auf dem Grund des Bodden durch den Nationalpark dauert mehrere Jahre und wäre ein schwerer Eingriff in das sensible und geschützte Ökosystem«. Statt dessen sollten die ungenutzten Rohre von Nord Stream 2 verwendet werden. Das sei ein naheliegender Gedanke, hieß es auch seitens der DUH.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) lehnt das aber ab. »Solche Überlegungen gibt es nicht«, sagte er am Montag in Lubmin, als er sich gemeinsam mit Mecklenburgs Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) über den Stand der Dinge informierte. Er sehe aktuell kein Szenario, in dem Nord Stream 2 für die Energieversorgung Deutschlands eine Rolle spiele. Was mit den Rohren der bestehenden beiden Ostseepipelines passieren werde, »kann heute kein Mensch sagen«.

Die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums mit der dritten Pipeline gehen offenbar über die nächsten Jahre hinaus. Habeck betonte, dass mit einem LNG-Terminal auf hoher See eine deutlich größere Möglichkeit bestehe, Erdgas nach Deutschland zu holen. Außerdem werde derartige neue Infrastruktur »immer wasserstofffähig« gebaut, sagte er laut Nachrichtenagentur AFP. Damit wäre es in Zukunft möglich, sogenannten grünen Wasserstoff an Land zu bringen.

Vorerst geht es aber noch um Erdgas, das künftig unter anderem aus Katar geliefert werden soll. Kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine war Habeck in den Golfstaat gereist, um eine Energiepartnerschaft zu gründen. Am Wochenende wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) diesem Beispiel folgen und zu einer zweitägigen Reise in die drei Golfstaaten Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate (VAE) und Katar aufbrechen. In Katar will er ausloten, ob und in welcher Menge das Land LNG zur Verfügung stellen wird. Auch in den VAE werde Scholz sicherlich einige Verträge für Flüssigerdgas unterzeichnen können, gab sich Habeck am Montag zuversichtlich.