Viva Las Vegas

Uncasville. Die Basketballerinnen der Las Vegas Aces haben zum ersten Mal den Titel in der WNBA geholt. Im vierten Spiel der Finalserie gegen die Connecticut Sun holte die Mannschaft am Sonntag ein 78:71 und den notwendigen dritten Sieg zur Meisterschaft in der besten Basketballfrauenliga der Welt. Die Aces sind das erste Team aus Las Vegas, das einen Titel in einer der großen professionellen US-Ligen geholt hat. (dpa/jW)