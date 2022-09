Spanien macht’s

Berlin. Spaniens Basketballer sind zum vierten Mal Europameister. Das Team von Trainer Sergio Scariolo besiegte den Olympiazweiten Frankreich am Sonntag abend im Finale von Berlin mit 88:76 (47:37) und krönte damit eine starke Turnierleistung. Bester Werfer beim Weltmeister war Juancho Hernangómez, der auf 27 Zähler kam und bereits in der ersten Halbzeit sechs Dreipunktewürfe verwandelte. Auch Willy Hernangómez (14) und Lorenzo Brown (14) trugen zum Erfolg des Weltmeisters vor 13.042 Zuschauern in der nicht ausverkauften Arena bei. (dpa/jW)