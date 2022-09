Wenn der Vater mit dem Sohne

Noel Richter Umnebelt: Tobias Bamborschke, Dichtersänger von Isolation Berlin

Zum zweiten Mal in gut drei Jahren sind Isolation Berlin in Bochum zu Gast gewesen. 2019 waren sie im weiten Rund der Jahrhunderthalle noch Vorprogramm für Element of Crime, am 13. September dann Headliner in der kleineren, charmant gedrungenen Rotunde.

Der Sohn kam 2019 mit wegen Isolation Berlin und langweilte sich bei Element of Crime, beim Vater war es umgekehrt. Würde das Klischee sagen. Und bei einigen Konstellationen in der ausverkauften Industriekathedrale war es tatsächlich so. Zwar war der Sohn bei mir in der Tat vor allem wegen Isolation Berlin mitgekommen, aber für den Vater stellte sich die Sache etwas anders dar. Er mag beide Bands und sieht große Parallelen zwischen ihnen: die Poesie, die romantische Ader, der Schuss Brecht. So freute sich der Vater. Aber für Songwriter Bamborschkes Verzweiflung war es … damals schlicht zu hell (Mai, Tageslicht von oben), die Bühne zu groß (am besten ist es doch, wenn man sich direkt von ihm anschreien lässt) und ihr Set arg kurz (sieben Songs). Umringt von zahlreichen designerbebrillten Mittfünfzigern in einem großen, taghellen Rund wollte es zudem nicht so recht ankommen, wenn irgendwo weiter weg ein Mann schreiend versuchte, uns an seinem Wahn teilhaben zu lassen.

An diesem Dienstag in der Rotunde sind sie uns ganz nah, es fühlt sich richtiger an. »Wahn« ist der letzte Song der regulären Setlist. Die fabelhafte Band hat den ganzen Abend wie im Rausch gespielt. Es ist trockener, erdiger Rock mit ganz viel Rhythmusgefühl und Gespür für die Nuancen im Krach. Tobias Bamborschke singt nicht nur, sondern liefert mit jedem Lied eine Performance ab. Er verkörpert diese Texte. (Nur seine Stimme hätte noch mehr nach vorne gemischt werden sollen.) Die Distanz zwischen Publikum und Band schwindet, begünstigt durch den Raum, nach einigen Songs, ganz wird sie nicht aufgehoben. Dafür ist der Rollencharakter von Bamborschkes Vortrag zu deutlich.

Ganz herrlich ist die Dramaturgie des Konzerts: Wie sich fiebriger Rock mit den wehmütig melodischen Balladen abwechselt, wie sie im richtigen Moment die Energieregler zurück- und wieder hochfahren, wie der alles zerschießende »Wahn« das Hauptset beschließt und das melancholische, selbst- und kunstreflexive »Enfant perdu« den Zugabenteil; ein Lied wie aus einem Fassbinder-Film, der die 20er zitiert (die vor 100 Jahren).

»Bin ich Poet oder einfach nur besoffen?« fragte sich 2016 Tobias Bamborschke in dem Song »In manchen Nächten« aus ihrem Volle-Länge-Debütalbum »Und aus den Wolken tropft die Zeit«. Nach allem, was man über die Entstehungsgeschichte des Albums weiß, das von Trennung, Schmerz, Depression und Trotz handelte, musste man damals wohl vermuten: beides. Auch heute spielt er diesen Song, und die weitgehend textsicheren Fans sehnen sich mit nach dem »Uferstra-a-a-a-and«, irgendwann war/ist jede/r mal ein »Schiff in Not«. Es befreit immer noch, diese Gefühle gemeinsam zu hören und zu singen. Doch glaubt man zu spüren, dass Bamborschke schon ein anderer ist als der, der sich diese Lieder schreiend von der Seele schrieb. Er äußert sich zunehmend, wie der ORF in einer treffenden Kritik schrieb, »über Rollen und Figuren, die andere sind, teils verfremdet, teils skizzenhaft, vermengt mit Schicksalen von Bekannten und Dingen, die man so beobachtet in der großen Stadt. So kann ein Geheimnis ein Geheimnis bleiben, auch wenn man viel von sich preisgibt.«

Tolles Konzert und noch viel mehr. Seien wir gespannt, welche Poesie in kommenden, manchmal leichteren Nächten entstehen wird.