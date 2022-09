Abkehr vom Krieg

IMAGO/ZUMA Wire Kundgebung für Frieden bei einem Konzert der Philharmoniker aus Bogotá in der kolumbianischen Hauptstadt (18.8.2022)

Der Frieden sei »ein Traum, der wahr werden kann«. Unter diesem Titel hat die kolumbianische Regierung am Sonntag (Ortszeit) eine Erklärung zu neuerlichen Anstrengungen zur Aufnahme von Verhandlungen veröffentlicht. Einen Tag zuvor trafen sich im südlichen Departamento Caquetá der Friedensbeauftragte von Präsident Gustavo Petro sowie Vertreter einer Dissidentengruppe der früheren Guerilla FARC-EP. Als internationale Beobachter nahmen Dag Nagoda für die norwegische Regierung sowie Raúl Rosende, Mitglied der Mission der Vereinten Nationen in Kolumbien, teil.

Laut Kommuniqué der Regierung habe es sich um ein »Sondierungsgespräch« gehandelt. Beide Seiten seien dazu bereit, einen Waffenstillstand zu vereinbaren. Der Friedensbeauftragte Danilo Rueda habe bei dem Treffen das Konzept des »totalen Friedens« erklärt, den die seit einem Monat amtierende Regierung anstrebt. Dazu gehöre die Gewährleistung der Rechte der Bevölkerung auf dem Weg zu einem sozialen und ökologischen Rechtsstaat.

Die Guerillagruppe erklärte laut Regierungskommuniqué, ein solcher »totaler Frieden« sei nur dann möglich, wenn die historischen Gründe für den Ausbruch des bewaffneten Konflikts in Kolumbien beseitigt würden. Als erster Schritt müsse so schnell wie möglich ein bilateraler Waffenstillstand ausgerufen werden, um »weiteres Leid für die kolumbianischen Familien zu verhindern«. Die Aufnahme eines Friedensdialogs müsse dann von »dritten, neutralen Akteuren« begleitet werden.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Rueda über eine Annäherung an die Guerillaorganisation »Zweites Marquetalia«, ebenfalls eine Dissidentengruppe der ehemaligen FARC-EP, berichtet. Iván Márquez, Gründungsmitglied und Comandante der Organisation, sei »am Leben und erhole sich«. Er habe zwar nicht direkt an dem Gespräch teilgenommen, sei jedoch einer derjenigen gewesen, die Botschaften geschickt hätten, um einen Sondierungsdialog aufzunehmen, so Rueda in einer Nachrichtensendung von CM&. Anfang Juli hatten mehrere rechte Medien Kolumbiens berichtet, Márquez sei bei einem Attentat getötet worden. Am 10. Juli veröffentlichte die Zeitschrift Cambio allerdings ein Video, in dem ein Sprecher des »Zweiten Marquetalia« erklärt, der Comandante habe den »kriminellen, von der kolumbianischen Armee und Polizei« verübten Anschlag überlebt.

Laut einem am vergangenen Freitag veröffentlichten Bericht der NGO »Indepaz« haben mittlerweile 22 bewaffnete Gruppen Interesse an Friedensgesprächen mit der Regierung geäußert. Die Hälfte dieser Organisationen sei aus der FARC-EP hervorgegangen. Sie hatten sich infolge der Missachtung des 2016 unterzeichneten Friedensabkommens durch die damalige Rechtsregierung vom Demobilisierungsprozess abgewendet.

Neun der Gruppen sind laut Indepaz rechte paramilitärische und/oder im Drogenhandel aktive Organisationen. Auch die Nationale Befreiungsarmee (ELN), die größte weiterhin aktive Guerilla des Landes, ist an Friedensgesprächen interessiert. Bereits Mitte August war eine Regierungsdelegation nach Kuba gereist, um dort den Dialog mit der ELN wiederaufzunehmen, nachdem der rechte Expräsident Iván Duque ihn abgebrochen hatte. Vergangene Woche gab der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro bekannt, sein Land akzeptiere die Rolle als Garantiemacht bei den Gesprächen. »Wir werden unser Möglichstes tun, um den Frieden des kolumbianischen Volkes und damit den Frieden unseres Landes und des ganzen Kontinents zu sichern«, so Maduro per Twitter.