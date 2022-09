Gespräche erst nach dem Sieg

Valentin Sprinchak/ITAR-TASS/IMAGO Beschossene Einkaufstraße in Donezk am Montag

Die ukrainische Führung hat Verhandlungen über ein Ende des Krieges zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt. Eine Waffenruhe würde jetzt nur die bisherigen Gebietsgewinne Russlands zementieren, sagte Präsident Wolodimir Selenskij am Sonntag abend in seiner täglichen Videoansprache. Erst müsse »die ganze Ukraine frei sein«, bevor man mit Russland über Kriegsentschädigungen und die Auslieferung von Kriegsverbrechern verhandeln könne.

Selenskij kündigte statt dessen für die nahe Zukunft eine neue Offensive der ukrainischen Streitkräfte an. Sie werde bereits vorbereitet. Ziel werde es dann sein, Mariupol und den ganzen Süden der Ukraine zurückzuerobern. Auf der Tagung des NATO-Militärausschusses im estnischen Tallinn hatte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Wochenende erklärt, die westlichen Waffenlieferungen an Kiew hätten »tatsächlich einen Unterschied gemacht«.

Die New York Times hatte in ihrer Ausgabe vom Sonnabend von starken ukrainischen Truppenverlegungen aus dem Raum Isjum südlich in Richtung der Stadt Bachmut berichtet. Diese wird seit Wochen von russischen Truppen angegriffen. Gleichzeitig erläuterte der Reporter, die ukrainischen Truppen bewegten sich im Donbass wie im Feindesland; sie trauten der Bevölkerung nicht und umgekehrt.

Beim Beschuss einer Einkaufsstraße im Zentrum von Donezk kamen am Montag mittag nach Angaben der Stadtverwaltung 13 Menschen ums Leben. Gleichzeitig wurde noch ein zweiter Markt mehrere Kilometer entfernt angegriffen. Hier wurde über Opfer nichts mitgeteilt. Die Ukraine beschuldigte Russland, in der Nacht das Gelände des AKW »Südukraine« im Bezirk Mikolajiw angegriffen zu haben. Die Rakete sei 300 Meter von einem der Reaktorblöcke entfernt eingeschlagen, habe aber nur Sachschaden an einigen Fenstern angerichtet, erklärte Präsident Selenskij.

Russland wies unterdessen die ukra­inischen Kriegsverbrechensvorwürfe wegen der bei Isjum entdeckten Massengräber zurück. Präsidentensprecher Dmitri Peskow sagte am Montag, die Ukraine sei dabei, eine weitere Provokation nach dem Vorbild von Butscha vorzubereiten. Vergangene Woche waren in einem Wald bei Isjum die Gräber von 440 Menschen entdeckt worden, die offenbar bei den Kämpfen um die Stadt im April ums Leben gekommen waren.