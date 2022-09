Israelische Altertumsbehörde/dpa

Eine rund 3.300 Jahre alte intakte Grabkammer ist in Israel zufällig entdeckt worden. Bei Baggerarbeiten sei die in Stein gehauene Anlage aus der Zeit des ägyptischen Pharaos Ramses II. in Palmachim am Mittelmeer entdeckt worden, teilte die israelische Altertumsbehörde am Sonntag mit. Ein Archäologe sei in die Kammer hinabgestiegen und habe dort Dutzende unberührter Grabbeigaben gefunden. Darunter seien Kochtöpfe, Vorratsbehälter sowie Pfeil- und Speerspitzen. Der israelische Archäologe Eli Jannai sprach von einer »Entdeckung, die man nur einmal im Leben macht«. (dpa/jW)