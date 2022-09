Keine Schlafplätze

Christian Mang Schön bunt hier: Improvisierte Gemeinschaftsunterkunft der ASB-Nothilfe in Berlin-Zehlendorf

Die Kommunen schlagen Alarm. Ihr Spitzenverband, der Deutsche Städtetag, forderte am Dienstag »so schnell wie möglich einen neuen Flüchtlingsgipfel mit Ländern und Kommunen«. Wie Präsident Markus Lewe (CDU), Oberbürgermeister von Münster, am Dienstag weiter ausführte, müssten die Aufnahmekapazitäten der Länder dringend erhöht und nicht zuletzt die Frage geklärt werden, wer das alles bezahlen soll.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben die deutschen Behörden etwa eine Million Flüchtlinge von dort registriert. Insgesamt leben in der BRD derzeit etwa drei Millionen Flüchtlinge. Vielerorts sind Belastungsgrenzen erreicht. So können laut Bundesinnenministerium mittlerweile neun der 16 Bundesländer nach eigenen Angaben keine ukrainischen Flüchtlinge mehr aufnehmen und haben eine Sperre im Erstverteilungssystem aktiviert. Die vereinbarte Lastenteilung nach Steueraufkommen und Einwohnerzahl (»Königsteiner Schlüssel«) ist damit außer Kraft gesetzt.

In der kalten Jahreszeit dürfte die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine weiter steigen, fürchtet der Städtetag. Manche könnten nicht länger in privaten Haushalten bleiben und müssten staatlich untergebracht werden. Auch die Zahl der Asylbewerber aus anderen Ländern werde steigen. Für Lewe steht fest: »Im kommenden Winter werden etliche Städte Geflüchtete wieder in Hotels, Turnhallen oder anderen Einrichtungen unterbringen müssen.«

Beim letzten Flüchtlingsgipfel im April hätten Bund und Länder versprochen, »die Kostenerstattung bei steigendem Bedarf zu überprüfen und anzupassen«, so Lewe. Das sei nun überfällig.

Auch mit der Versorgung der Schulkinder aus der Ukraine sind viele Kommunen überfordert. Knapp 35.000 hätten in Nordrhein-Westfalen einen Platz bekommen, teilte das dortige Schulministerium am Montag mit – mehr als 3.000 aber seien dort derzeit nicht unterzubringen.