Frankreich: Bürgermeister in Hungerstreik wegen Schließung von Klasse

Peter Kneffel/dpa Letztes Mittel: Hungerstreik gegen Schulschließung in Frankreich

Paris. Um die Schließung einer Schulklasse zu verhindern, ist der Bürgermeister einer französischen Kleinstadt in den Hungerstreik getreten. »Es ist eine extreme Entscheidung, die weitreichende Folgen haben kann, aber ich wurde durch die Tatsache, dass die Behörde nicht auf mich gehört hat, dazu gezwungen«, teilte Roger Didier am Montag mit. Die Schule in der Stadt Gap südlich von Grenoble soll von zwölf auf elf Klassen verkleinert werden. Dabei seien bereits drei Klassen in der Stadt seit fünf Jahren geschlossen, obwohl die Schülerzahlen stiegen, so der Bürgermeister. Vermittlungsversuche mit den zuständigen Behörden blieben den Angaben zufolge bislang erfolglos.