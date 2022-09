Keine Hinweise auf religiöses Motiv bei Angreifer von Ansbach

Daniel Karmann/dpa Polizeiwagen am Ort, an dem am Vorabend ein 30-Jähriger Passanten mit einem Messer verletzt hat (Ansbach, 9.9.2022)

Ansbach. Ein von der Polizei erschossener Angreifer, der zuvor in Ansbach mehrere Personen mit einem Messer verletzt hatte, hat ersten Erkenntnissen zufolge nicht aus einer politischen oder religiösen Motivation heraus gehandelt. Zwar hätten Zeugen gehört, dass der 30 Jahre alte Afghane »Allahu Akbar« gerufen habe, sagte ein Vertreter der Kriminalpolizei in der fränkischen Stadt am Freitag. Erste Auswertungen hätten aber keine Hinweise auf ein islamistisches Motiv erbracht. Der Angreifer hatte am Donnerstag nachmittag zwei junge Männer verletzt, bevor er von Polizisten erschossen wurde.

In seinem Zimmer in der Unterkunft fanden die Ermittler zwei Packungen Antidepressiva. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass er psychisch auffällig gewesen sei, sagte eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft Ansbach. Es habe auch schon einmal ein Betreuungsverfahren gegeben.

Der 30jährige war 2015 als Asylbewerber nach Deutschland gekommen. Vor zwei Jahren wurde er einer Gemeinschaftsunterkunft in Ansbach zugewiesen. Seine Duldung wäre in der kommenden Woche abgelaufen. Über einen Zusammenhang dieser Situation mit der Tat ließe sich nur spekulieren, sagte der Vertreter der Kriminalpolizei.

Wegen der tödlichen Schüsse ermittelt das bayerische Landeskriminalamt gegen die beiden Polizisten. Die Staatsanwaltschaft geht nach den ersten Erkenntnissen aber davon aus, dass der Schusswaffengebrauch rechtmäßig war, da der Mann auf die Beamten mit einem Messer losgegangen sei. (AFP/jW)