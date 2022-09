Neu erschienen

International

In der außenpolitischen Zeitschrift aus Wien fragt Susanne Weigelin-Schwiedrzik, ob China im Ukraine-Krieg die Rolle eines Moderators übernehmen könnte. Zur chinesischen ­Perspektive auf die Taiwan-Frage äußert sich der ­chinesische Botschafter in Österreich, Li Xiaosi: »Bei der Taiwan-Frage geht es um den Kampf gegen die Abspaltung, nicht gegen Demokratie.« Beijing sei bereit, sich »mit der größten Aufrichtigkeit und Geduld um eine friedliche Wiedervereinigung Chinas zu ­bemühen«. Mariam M. A. Wagialla schreibt über die Rolle der Frauen in der sudanesischen Revolution. Martin Bolkovac berichtet unter der Überschrift »­Optimismus im südlichen Afrika« über die jüngsten Entwicklungen in Sambia. (jW)

International. Die Zeitschrift für internationale Politik, Nr. IV/2022

Mitteilungen

Im Mitteilungsblatt der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke (KPF) erinnert Moritz Hieronymi an die UN-Resolution 2758 von 1971 zur »Wiederherstellung der legitimen Rechte der Volksrepublik China in den Vereinten Nationen«. Gina Pietsch würdigt Hanns Eisler ­anlässlich seines 60. Todestages. Dokumentiert wird eine Rede Ellen ­Brombachers, die sie am 25. August 1989 als Mitglied des Sekretariats der Berliner Bezirksleitung der SED vor Lehrerinnen und Lehrern in Berlin-Pankow gehalten hat: »Unsere Verantwortung – die Kraft aufbringen zu kämpfen«. (jW)

Mitteilungen, Heft 9/2022

Graswurzelrevolution

Im Septemberheft der Graswurzelrevolution schreibt Lou Marin über »direkte gewaltfreie Aktionen für das Überleben bulgarischer Juden und Jüdinnen« im Jahr 1943. Anarchisten aus Moskau berichten im Interview über das Vorgehen von Polizei und Justiz gegen Kriegsgegner in Russland. Peter Nowak schreibt über die Verleumdung antimilitaristischer Positionen im Ukraine-Diskurs. Elisabeth Voß sieht in Teslas »Gigafactory« im brandenburgischen Grünheide eine »Katastrophe mit Ansage«. (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 51/Nr. 471