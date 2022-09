Ästhetisierung der Gewalt

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Das T-Shirt als Botschaft: Wolodimir Selenskij bei einer Zeremonie zum ukrainischen Unabhängigkeitstag (Kiew, 23.8.2022)

Der thematische Schwerpunkt der eben frisch erschienenen Nummer 131 der Zeitschrift Z liegt auf »Öffentlichkeit – Medien – Krieg«. Unter die Lupe genommen werden alte und neue Medien in den Großkonflikten der Gegenwart. Daneben ordnet Frank Deppe das politische Agieren des »Westens« ein: Im Unterschied zum Kalten Krieg handele er nicht mehr aus einer ökonomischen Position der Stärke heraus, sondern aus einer Position der Bedrängnis.

Jürgen Habermas galt nach seiner Schrift »Strukturwandel der Öffentlichkeit« (1961) bei nicht wenigen Leuten als Marxist. Michael Zander, der den »alten« und »neuen« Habermas untersucht, wundert sich, wie groß die Distanz zu dieser Einordnung geworden ist, denn radikaldemokratischen Eingriffen in die ökonomische und staatliche Ordnung gegenüber fällt Habermas nun ein »kurzangebundenes negatives Urteil«.

Gerd Hautsch nimmt anhand des Podcasts »99 zu eins« die mediale und organisatorische Schwäche der politischen Linken in den Blick und untersucht die Möglichkeiten alternativer Medien in einer Zeit der sich verändernden Medienlandschaft und Mediennutzung. David Goeßmann attestiert den etablierten Medien, gerade in der Klimakrise versagt zu haben. Sie seien eingebettet in die Machtstrukturen der Gesellschaft und somit Teil der herrschenden Diskurses. Sollten die Medien wirklich eine neutrale Informationsarbeit leisten, so müssten solche Spielräume »von unten erkämpft und genutzt werden«.

Nicht besser ist es um die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine bestellt. Sabine Kebir attestiert einen »Tunnelblick« und »Propaganda an der Heimatfront« sowie eine zunehmende Uniformität, die oft über die großen internationalen Nachrichtenagenturen durchgesetzt wird, deren Nähe zur Politik der USA bezeichnend ist. Gerd Wiegel stellt »geschichtspolitische Frontbegradigungen« gegenüber Russland am Beispiel etwa der Nazivergleiche fest. Anna Rebel schreibt über »mediale Alternativen in Russland«. Die Ästhetisierung des Krieges analysiert David Salomon am Beispiel von Wolodimir Selenskijs Drillich-T-Shirt. Gegenüber Wladimir Putins steifer Korrektheit in der Kleiderordnung sollen so Modernität und Sympathie ausgestrahlt werden.

Mit »Verteilungsfragen und gewerkschaftlichen Kämpfen« befassen sich Klaus Müller sowie Klaus Dörre, der Menschenrechtsverletzungen und transnationale Unternehmen in den Blick nimmt. Die Rubrik Marx-Engels-Forschung wird diesmal mit einer scharfen Replik von Dieter Wolf zum Thema Werttheorie gefüllt.