Hilflos im modernen Krieg

gemeinfrei Wilhelm II. bei einem Besuch der Operationsabteilung der OHL in Avesnes (Frühjahr 1918)

Zu den Vorstellungen über das wilhelminische Kaiserreich gehört, dass der Staat mittels einer eindeutigen Hierarchie funktionierte und dass dies in besonderem Maße fürs Militär galt. Mit guten Gründen spricht hingegen Gerhard P. Groß in seinem Buch über das Große Hauptquartier im Ersten Weltkrieg von einer polyzentrischen Ordnung. Der Kaiser wurde als Oberbefehlshaber von einem Militärkabinett beraten, eine Art von persönlichem Sekretariat mit unklar abgegrenzten Kompetenzen. Daneben traten das preußische Kriegsministerium (de facto ein Reichskriegsministerium) und für die operative Leitung der sogenannte Große Generalstab (ab 1914 Oberste Heeresleitung, OHL). Für die Marine gab es einen ähnlichen, parallelen Aufbau. Nur in A usnahmefällen kooperierten die Waffengattungen.

Der Kaiser, ausgewählte Vertreter seines Hofs, Militär- und Zivilkabinette, die OHL, Vertreter der wichtigsten Ministerien, Gesandte der deutschen Bundesstaaten und der ausländischen Verbündeten bildeten das Große Hauptquartier. Dazu kam eine große Zahl von Unteroffizieren und Mannschaften: technische Dienste, Wachpersonal, Pferdeknechte, Offiziersburschen, Melder und vieles andere. Bei Kriegsbeginn im August 1914 handelte es sich um etwa 2.000 Personen, in den folgenden vier Jahren wuchs die Zahl stetig.

Das Hauptquartier war in Grenzen mobil. Ein Umzug erforderte mehrere Wochen zur Vorbereitung und Durchführung. Der Standort sollte nicht zu weit entfernt von den Brennpunkten des Krieges sein, aber auch nicht durch direkte Feindeinwirkung gefährdet. Es gab Wechsel von der Westfront zu der im Osten und zurück, es gab Aufenthalte in der deutschen Provinz und im besetzten Belgien. An der Situation änderten die Ortswechsel hingegen nichts grundsätzlich. Es gab einen sehr überschaubaren Kreis von Entscheidungsträgern, den Groß auf etwa 20 Personen eingrenzt. Einschneidende Wechsel gab es bei der OHL bereits 1914, als Helmuth von Moltke durch Erich von Falkenhayn abgelöst wurde und dann wieder 1916, als Paul von Hindenburg Chef der OHL wurde und Erich Ludendorff als Generalquartiermeister die eigentliche Arbeit übernahm. Davon abgesehen gab es im inneren Kreis des Hauptquartiers bis Anfang 1918 nur wenige Veränderungen.

Das hieß praktisch, dass sehr wenige Männer mit unterschiedlichen Vorstellungen von Politik und Kriegführung jahrelang zusammengesperrt waren. Empfindlichkeiten bis hin zum Hass waren die Folge. Groß gibt davon im Kapitel »Intrigen« einige Kostproben – relativ harmlose vermutlich, denn die wirklich fiese Intrige hinterlässt kein Dokument, das der Historiker auswerten kann.

Als Problem erwies sich vor allem, dass alle wichtigen Personalentscheidungen vom Kaiser getroffen werden mussten, der also zum Bezugspunkt der Intrigen wurde. Wilhelm II. indessen hatte wenigstens eine Ahnung davon, dass ihn trotz einer militärischen Ausbildung der Oberbefehl überforderte; auch bereiteten ihm Skatspiel und Jagd mehr Freude als die stundenlange Lektüre der täglichen Meldungen von der Front. Ohnehin wurden ihm schlechte Nachrichten vorenthalten, denn seine Nervenschwäche war bekannt.

Ein Chef, der keiner mehr ist und doch nicht darauf verzichtet, einer zu sein; ein Nebeneinander verschiedener Verantwortungen und Befehlsstränge: Liest man das Buch, so fragt man sich, warum das Kaiserreich nicht schon Anfang 1915 um einen Waffenstillstand bitten musste. Groß gibt eine Teilantwort: Innerhalb des Großen Hauptquartiers funktionierte die OHL als militärische Kommandozentrale. Die hier tätigen Offiziere hatten 16stündige Arbeitstage in einer Siebentagewoche, während die kaiserlichen Kabinettschefs über die Langeweile klagten, die sich bei den Mahlzeiten mit der Allerhöchsten Majestät ausbreitete. Groß zeichnet eine Machtübertragung vom Monarchen an moderne Gewaltspezialisten nach, die freilich nie so komplett war, dass Falkenhayn oder Ludendorff nicht stets die Launen des Kaisers hätten einkalkulieren müssen.

Die Darstellung enthält eine Fülle sozial- und technikgeschichtlicher Details. So liest man über die Umstellung vom Pferd zum Automobil, die in der ersten Kriegsphase vollzogen wurde. Freilich gehörte der Ausritt auch danach noch zum Programm militärischer Männlichkeit – nicht immer ohne Folgen für die älteren Offiziere. Deren Gesundheit ist ein eigenes Kapitel gewidmet – nicht zu Unrecht, denn die jahrelange Anspannung zermürbte, was sich wiederum auf die Qualität von Entscheidungen auswirkte.

Manches fehlt. Groß selbst räumt ein, dass mehr Informationen über Leben und Stimmung der zahlreichen Mannschaftsdienstgrade wünschenswert gewesen wären. Doch haben diese Männer entweder keine Aufzeichnungen hinterlassen oder ihre Papiere gingen nicht in Archive ein. Leider teilt Groß auch wenig über den Kontakt des Hauptquartiers zur Außenwelt mit. Was erfuhr der Kaiser über politische Debatten in der Hauptstadt? Wie kontrollierte und lenkte die OHL die Armeekommandos? Darüber hätte man gerne mehr gelesen.

Groß gehörte bis zu seiner Pensionierung als Oberst dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr an. Das mag bei linken Lesern zu Vorbehalten führen. Doch hat auch ein Friedrich Engels, der sehr erfolgreich Kriegswissenschaft als Nebenberuf betrieb, Leute vom Fach gelesen. Angesichts einer Zukunft, die von Kriegen gezeichnet sein wird, braucht die Linke nicht nur Friedenswissenschaftler, sondern Leute, die militärische Verläufe zu analysieren verstehen. Das zuweilen chaotische Neben- und Gegeneinander von traditioneller Herrschaft und moderner Kriegsorganisation, das Groß zeigt, ist dabei lehrreich – etwa um zu verstehen, wie Entscheidungen auch in Kriegen der Gegenwart nicht immer am militärischen oder politischen »Optimum« ausgerichtet sind.