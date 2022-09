Beliebter Schurke

Der US-amerikanische Schauspieler Henry Silva ist tot. Sein Sohn Scott teilte dem Filmblatt Hollywood Reporter am Freitag (Ortszeit) mit, dass der gebürtige New Yorker am Mittwoch in einem Seniorenheim im kalifornischen Woodland Hills gestorben sei. Silva wurde 95 Jahre alt. Seit den 1950er Jahren wirkte der Schauspieler mit dem kantigen Gesicht in mehr als 100 Filmen mit, meist als Schurke in Nebenrollen. Mit den »Ratpack«-Stars um Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin drehte er 1960 die Komödie »Frankie und seine Spießgesellen« (»­Ocean’s Eleven«) und den Western »Die siegreichen Drei« (1962). Neben Sinatra war er auch in dem Politthriller »Botschafter der Angst« (»The Manchurian Candidate«) zu sehen. (dpa/jW)