Ein Leben lang

Der schwedische Schriftsteller Kjell Espmark ist einem Medienbericht zufolge am Sonntag im Alter von 92 Jahren gestorben. Das habe seine Familie der Zeitung Dagens Nyheter bestätigt, hieß es in deren Onlineausgabe. Espmark war lange Zeit Mitglied der Schwedischen Akademie, die alljährlich den Literaturnobelpreis vergibt. Im Zusammenhang mit der Krise der Akademie im Jahr 2018 hatte er seinen Rücktritt angekündigt, kehrte dann aber 2019 wieder in das Gremium zurück. Espmark habe sein Leben lang geschrieben, berichtete Dagens Nyheter. So sei erst 2021 die Essaysammlung »Återliv« erschienen. Espmark selbst habe gesagt, dass er den Büchern, die er nach 70 schrieb, die größte Bedeutung beimesse. (dpa/jW)