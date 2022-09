Pflegebeschäftigte beklagen Zustände an Hamburger Klinik

Georg Wendt/dpa Protest gegen unhaltbare Zustände am Universitätsklinikum Eppendorf (Hamburg, 4.3.2022)

Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft solidarisierte sich am Sonnabend mit den Pflegekräften am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE):

Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres haben Pflegekräfte einen Brandbrief geschrieben, um die Personalnot und Überlastung im UKE anzuprangern. Demnach müssten Pflegende in der Intensivmedizin zu viele Patient:innen versorgen (1:3-Betreuung). Das gefährde die Patient:innensicherheit und führe zu einer schlechteren Versorgung.

Dazu erklärt Deniz Celik, gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft: »Wir unterstützen die Forderungen der UKE-Pflegekräfte nach einer Dienstvereinbarung, die eine 1:2-Betreuung und weitere Entlastungsmaßnahmen vorsieht. Unabhängig von der Pandemie überlastet der chronische Pflegenotstand die Hamburger Krankenhäuser und gefährdet die Patient:innensicherheit. Die unhaltbaren Zustände für Patient:innen und für das Personal im städtischen UKE sind bereits seit mehr als einem Jahr bekannt. Der Senat hätte längst seinen Einfluss geltend machen müssen, um mit verbindlichen Entlastungsmaßnahmen eine gute Patientenversorgung sicherzustellen sowie Patient:innen und Pflegepersonal zu schützen. Statt dessen schaut der Senat seit Monaten tatenlos zu und trägt daher die politische Verantwortung dafür, dass die Versorgungssicherheit massiv gefährdet ist.«

Bereits im Dezember 2021 hatte die Linksfraktion in der Bürgerschaft beantragt, dass der Senat sich in Gesprächen mit dem UKE für vertraglich abgesicherte Entlastungsmaßnahmen starkmacht (Drs. 22/6615). Celik: »Wir fordern den rot-grünen Senat erneut zum Einschreiten auf. Er muss sich sofort und mit Nachdruck für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Patient:innenversorgung im UKE einsetzen.«

Der Friedensrat Markgräflerland protestierte am Sonnabend gegen den Aufmarsch der

Deutsch-Französischen-Brigade in Müllheim:

Am 17. September marschierten auf dem zentralen Platz in Müllheim Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade auf und zogen anschließend durch die Stadt in die Robert-Schuman-Kaserne. Der Friedensrat Markgräflerland hatte schon zuvor seine Kritik an diesem Militärspektakel begründet. Auch mit diesem Zitat von Kurt Tucholsky auf einem Transparent, das von den Friedensaktivisten vor der Kaserne der Brigade in Müllheim aufgespannt wurde: »Jubel über militärische Schauspiele ist Reklame für den nächsten Krieg!« Andere Transparente machten deutlich: »Jeder Krieg ist Mord!« und »Krieg beginnt hier«. Auch in Müllheim, wo Soldaten ausgebildet werden, um Kriege zu führen.

Nicht nur Transparente machten auf die Anliegen der Friedensaktivisten aufmerksam. Gasgefüllte Ballons mit der Friedenstaube waren friedlicher Gegensatz zum späteren militärischen Spektakel. Kinder mochten die Friedensballons. Manche ihrer Eltern nicht. Selbst ein Soldat tauschte – zumindest für kurze Zeit – seine Waffen gegen die Friedenstaube. »Frieden schaffen – Ohne Waffen!« schallte der Marschkolonne der Soldaten von den Friedensleuten entgegen, als die Soldaten mit »klingendem Spiel« in die Kaserne zogen, als hätte die Welt sich seit 1914 nicht geändert. Mit den Ballons fand die Friedenstaube auch Eingang auf das Kasernengelände und mit den auffliegenden Ballons war der Wunsch verbunden: »Du sollst fliegen, Friedenstaube, allen sag es hier, dass nie wieder Krieg wir wollen, Frieden wollen wir.«