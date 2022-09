»Es sind völlig unrealistische Zahlen«

IMAGO/Michael Gstettenbauer Arm im Alter: Immer mehr Rentner müssen mit Flaschensammeln ihre mageren Bezüge aufbessern (Düsseldorf, 13.9.2022)

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat angekündigt, noch in diesem Jahr ein Konzept für die Aktienrente vorzulegen. Was ist dabei zu erwarten?

Laut den uns zugänglichen Informationen ist geplant, Versicherungsbeiträge der Aktivversicherten, also der Arbeitnehmer, nicht zur Finanzierung der umlagebasierten Renten zu verwenden, sondern am Kapitalmarkt anzulegen. Dabei solle nicht nur sicher, sondern auch im Risikobereich angelegt werden. Etwa zur Finanzierung von Startups. Da die deutschen Kapitalanleger risikoscheu sind, soll jetzt die Versichertengemeinschaft einspringen und diese Risikofinanzierung der Startups übernehmen.

ATTAC hat eine Petition mit namhaften Erstunterzeichnern gestartet. Welche Kritik formulieren Sie an den Regierungsplänen?

Ziel ist, die Bundestagsabgeordneten darüber zu informieren, dass dieser Ansatz der falsche Weg ist, die Renten sicher zu machen. Das unterwirft Rentenversicherungsbeiträge und die Renten in der Zukunft den Unsicherheiten des Kapitalmarktes. Was haben die Arbeitnehmer davon, wenn sie in der Erwerbsphase auf Lohnverzicht getrimmt werden, damit dann die Rentner über höhere Dividenden höhere Renditen haben? Selbst wenn man vom Risikobereich weggeht und die Investitionen in einen sicheren Kapitalmarktbereich wie Immobilien lenkt, führt das nur dazu, dass die Rentner mit höheren Mieten ihre Rentenerhöhungen finanzieren. Das macht keinen Sinn.

Trifft der Plan des Finanzministers auf fruchtbaren Boden? Immerhin sind sichere Renten und Altersarmut durchaus bewegende Themen.

Letztlich hat die Pleite mit der Riester-Rente gezeigt, dass eine Kapitalmarktfinanzierung keine akzeptablen Renten hervorbringt. Daher sagt man jetzt, man geht direkt auf den Kapitalmarkt. Auch dort sind die Verwaltungsgebühren enorm. Bei vergleichbaren Systemen reden wir von 20 Prozent, die an die Finanzindustrie gehen. Die FDP als Sprachrohr der Finanzindustrie steht dem sehr aufgeschlossen gegenüber. Die deutsche gesetzliche Rentenversicherung gibt pro Jahr 340 Milliarden Euro aus. Um das als Dividende zu finanzieren, werden 8,5 Billionen Euro Kapital nötig sein. Dann müsste man halb Deutschland enteignen, weil man diese Summe als Kapital für die Rentenversicherung benötigt. Selbst bei zehn Prozent kapitalgedeckter Rente müsste der halbe Aktienbesitz der deutschen Börse aufgekauft werden. Es sind also völlig unrealistische Zahlen, über die hier gesprochen wird.

Sie befürchten, dass eine Aktienrente auch zu ideologischen Verwerfungen führen wird?

Ja, denn bisher profitieren Rentner von steigenden Löhnen, doch wenn die Rente an der Dividendenhöhe hängt, sind die Rentner statt dessen an steigenden Dividenden interessiert. Das ist die Situation, die in Großbritannien und den USA zu sehen ist.

Welche Gegenvorschläge fordern Sie, um eine sichere Rente ohne Altersarmut zu schaffen?

Im Prinzip geht es darum, unser Rentensystem aus dem 19. Jahrhundert abzuschaffen. Es geht um drei simple und klare Ziele. Alle sollen in einem einheitlichen System gleich beteiligt sein, also auch Beamte und Selbstständige. Es darf keine Profite mit der Rente geben, wie durch die Finanzindustrie durch das Abgreifen der Verwaltungskosten. Die deutsche Rentenversicherung arbeitet sehr effektiv, mit Verwaltungskosten von unter zwei Prozent. Darüber hinaus muss Alter ohne Armut das Ziel sein. Das ist erreichbar mit einer Basisrente, die von allen finanziert wird. Darauf kann dann das bisherige System aufbauen, dessen Beiträge dann niedriger sein können.

Petitionen sind nicht bindend. Organisieren Sie auch anderweitig Protest gegen die Aktienrente?

Den Leuten muss bewusst werden, was hier angestrebt wird. Wir haben die Sorge, dass das einfach so durch den Bundestag durchrutscht. Sollte das im Bundestag spruchreif werden, wird uns als ATTAC jedenfalls noch die eine oder andere Aktion einfallen, um Aufmerksamkeit für das Thema zu erreichen.