Streit über »Entlastungspaket«

Heiko Rebsch/dpa Am Sonnabend demonstrierten in Halle an der Saale mehr als 200 Menschen für wirksame Entlastung der Bevölkerung

Die Teilnahme der Bundesrepublik am Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland kommt die Menschen hierzulande bereits teuer zu stehen. Die Bundesregierung versucht die Folgen der Sanktionspolitik gegen Russland mit »Entlastungspaketen« zu mildern, die der ärmeren Bevölkerung angesichts der enormen Preissteigerungen für Energie und Lebensmittel aber kaum helfen. Statt dessen dient sich die Regierung besonders bei Besserverdienern an. Obwohl ihrer Klientel das Gros der finanziellen Hilfen zukommt, ist nun offener Streit über die Maßnahmen und ihre Finanzierung ausgebrochen.

Am Wochenende drohten mehrere Regierungschefs der Bundesländer, dem dritten sogenannten Entlastungspaket die Zustimmung im Bundesrat zu verweigern. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kritisierte im Gespräch mit der Welt am Sonntag »zentralistische und einsame Entscheidungen«. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nannte den »Umgang der Bundesregierung mit den Ländern und dem Bundesrat« in derselben Zeitung »unverantwortlich«. Die beschlossenen Maßnahmen seien in ihrer »jetzigen Form« »keinesfalls zustimmungsfähig«, kritisierte Söder, und die »Entlastungspakete« außerdem im Rahmen der »Schuldenbremse« nicht zu finanzieren. Ähnlich hatte am Freitag bereits Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) ein mögliches Nein im Bundesrat zu Teilen des neuen Pakets begründet.

Ein am Sonntag bekanntgewordenes Papier der FDP-Minister unterstrich das Vorhaben, »zur deutschen Schuldenregel zurückkehren« zu wollen. Nun steht immerhin diese von Bundesfinanzminister Christian Lindner angestrebte Fortsetzung der Kürzungspolitik zur Diskussion. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kritisierte diese am Sonntag gegenüber dpa. Die Ministerpräsidentenkonferenz am 28. September müsse zu dem Einvernehmen gelangen, dass man sich in einer Notlage befinde, so Weil. Dies könnte die gesetzliche Grundlage für ein Aussetzen der Kürzungspolitik schaffen, wie bereits im Jahr 2020 und 2021 während der Coronapandemie. Eine Sonderkonferenz der Verkehrsminister von Bund und Ländern will an diesem Montag über eine mögliche Folgelösung für das 9-Euro-Ticket beraten.