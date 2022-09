»Das Volk hätte die Frage direkt lösen sollen«

Rodrigo Garrido/REUTERS Der Kampf für eine neue Verfassung in Chile geht weiter. Demonstration in Valparaiso (14.9.2022)

Die Chilenen haben den Entwurf für eine neue, progressive Verfassung in dem Referendum Anfang September mit klarer Mehrheit abgelehnt. War diese Abstimmungsniederlage abzusehen?

Die Niederlage war ein Tsunami, der uns viel stärker traf als erwartet. Aber die Ablehnung des Verfassungsentwurfes kann auch nicht außerhalb des Kontextes der sozialen und politischen Kämpfe im Chile der letzten Jahrzehnte betrachtet werden. Es gab eine massive Jugendbewegung, die überragende Frauenbewegung, die Umweltbewegung, die Arbeiterbewegung und viele mehr. Die haben alle ihre Kämpfe geführt, aber nicht in erster Linie eine Auseinandersetzung für eine neue Verfassung. Ein Resultat der Kämpfe ist die Änderung des politischen Systems seit 2011: Erst seit Einführung des repräsentativen Systems können Linke auch Mandate gewinnen. Und das ist geschehen.

Und wie rückte dann die Frage der Verfassung in den Mittelpunkt der Kämpfe?

Unter Piñeras zweiter Regierung geriet Chile dann im Herbst 2019 in eine tiefe ökonomische Krise, eine Rekordverschuldung der Haushalte führte zu der sozialen Explosion. Danach formierten sich die zahlreichen Organisationen für einen verfassungsgebenden Prozess, aber die Grundlage dafür waren die Proteste auf ökonomischer Grundlage. Es handelt sich um eine Finanzierungskrise des Finanzkapitalismus. Im November 2019 wurde diese Bewegung in allen wichtigen Städten Chiles stark, alle großen Gewerkschaften beteiligten sich, und der Kongress in Valparaiso wurde tagelang belagert. Als Ausweg aus dieser Krise unterzeichnete die Rechte mit der sozialdemokratischen Linken den Pakt für die neue Verfassung. Die Kommunisten beteiligten sich nicht daran. Denn aus unserer Sicht sollte der Souverän, das Volk, die Frage der Verfassung direkt lösen.

Die Kommunisten haben sich dann aber an der Ausarbeitung der Verfassung und mit voller Kraft auch an der Kampagne für deren Annahme beteiligt. Welche Fehler wurden dabei gemacht?

Die Bewegung hat sehr unter der Demobilisierung durch die Pandemie gelitten. Es konnten Wahlerfolge eingefahren werden, die Kommunisten und Linken sind heute gestärkt. Während der Pandemie gelang dann auch der Wahlsieg des Sozialdemokraten Boric gegen die faschistische Ultrarechte. Das bedeutete aber nicht automatisch, dass alle Weichen für eine progressive Verfassung gestellt waren. Denn die Rechte hatte sehr schnell verstanden, dass es sich hier um eine ideologische Auseinandersetzung handelt. Sie ließ sich also voll und ganz auf den Kampf ein und zeigte damit mehr Klassenbewusstsein als viele Linke, sie warb für Privateigentum und machte Angst vor Enteignung. Sofort nachdem die Verfassunggebende Versammlung die Arbeit aufgenommen hatte, begann sie mit ihrer Kampagne, also neun Monate vor den Befürwortern. Innerhalb der Versammlung konnte sie mit ihren 30 Prozent Unterstützung den Vormarsch der Progressiven nicht stoppen, also verlagerte sie sich auf eine Schmähkampagne, mit der sie der Versammlung die Legitimität absprach.

Die Rechte kontrolliert in Chile alle großen Medien und hat auch erheblichen Einfluss in den sozialen Netzwerken. Aber reicht das als Erklärung aus?

Die Ressourcen der Rechten spielten selbstverständlich eine Rolle. Neben den sozialistischen und kommunistischen Kräften war im progressiven Lager die »Liste des Volkes« der sozialen Bewegungen die stärkste Kraft. Sie konzentrierten sich auf die Arbeit in der Verfassungsgebenden Versammlung, aber als der Zeitpunkt für die Abstimmungskampagne kam, fehlte ihnen die Fähigkeit für die notwendige Mobilisierung. Somit gelang es ihnen nicht, das Gute der Verfassung auch bekanntzumachen. Das führte dazu, dass an vielen Orten die Mehrheit gegen ihre eigenen Interessen stimmte. Die Mehrheit der Frauen lehnte den Entwurf ab, obwohl er gerade ihnen bisher nicht dagewesene Rechte einräumte.

Welche zentrale Lehre kann die Linke aus dieser Niederlage ziehen?

Für die Linke ist das eine wichtige Lektion: Eine Bewegung benötigt Organisationsfähigkeit, wenn sie den Kampf um die Macht mit der herrschenden Klasse führt. Und sie wird scheitern, wenn sie nicht die Kraft hat, ihre Ideen zu popularisieren.