Einfallstor nach Asien

Stepan Poghosyan/Photolure via REUTERS Ein »kraftvolles Symbol« solle von ihrem Besuch ausgehen: Pelosi am Sonntag in Jerewan

Nur wenige Tage nach den jüngsten Kämpfen zwischen Armenien und Aserbaidschan hat die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in der Region Präsenz gezeigt. Sie kam am Sonnabend zu einem dreitägigen Besuch nach Armenien. In einer schriftlichen Mitteilung erklärte sie, ihr Besuch solle ein »kraftvolles Symbol dafür sein, dass die Vereinigten Staaten einem friedlichen, wohlhabenden und demokratischen Armenien sowie einer stabilen und sicheren Kaukasusregion verpflichtet sind«. Am Sonntag erklärte sie in der Hauptstadt Jerewan, Washington sei bereit, Armenien »im weltweiten Ringen von Demokratien und Autokratien zu unterstützen«. Armeniens Parlamentspräsident Alen Simonjan hatte vor Ankunft der US-Spitzenpolitikerin gesagt, Pelosis Visite werde eine »große Rolle dabei spielen, unsere Sicherheit zu garantieren«.

Hintergrund dieser Erklärungen ist die offenkundige Unzufriedenheit der armenischen Führung damit, dass Russland das Land nicht wirksamer vor Angriffen aus Aserbaidschan geschützt hat. Armenien ist bisher Mitglied der unter russischer Führung gegründeten »Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit«. Die Tatsache aserbaidschanischer Grenzverletzungen wäre nach dem Buchstaben dieses Abkommens ein klarer Bündnisfall gewesen. Der zeitliche Ablauf mag zufällig gewesen sein, aber die Tatsache des Pelosi-Besuches gerade jetzt zeigt, dass sich Jerewan offenbar schon länger diskret nach anderweitiger Unterstützung umgesehen hat.

In Zentralasien gingen unterdessen die Kämpfe im kirgisisch-tadschikischen Grenzgebiet auch am Wochenende weiter. Beide Seiten berichteten von neuen Schusswechseln, obwohl am Freitag die Präsidenten beider Länder eine Waffenruhe beschlossen hatten. Von kirgisischer Seite war am Sonntag von bisher 36 Toten und mindestens 120 Verletzten in den letzten Tagen die Rede; die Zahl der evakuierten Zivilisten wurde mit inzwischen 140.000 angegeben. Tadschikistan hat keine Zahlen über eigene Verluste bekanntgegeben. Beide beteiligten Staaten sind offiziell Verbündete im Rahmen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), die vergangene Woche im usbekischen Samarkand ihr Gipfeltreffen abgehalten hatte.

Von russischer Seite gab es Vermutungen, dass hinter den Kämpfen nicht die tadschikische Armee stehe, sondern irreguläre Milizen. Im Radiosender der Zeitung Komsomolskaja Prawda berichtete ein mit der Region vertrauter Experte, ihm sei von Einwohnern der Krisenregion erzählt worden, dass dort Unbekannte Geld, Wodka und Waffen verteilt hätten. Es sei im Interesse der USA, in Zentralasien Unruhe zu stiften, um den eigenen Einfluss zu vergrößern.

Die Kämpfe sind nur die jüngste Episode von Konflikten zwischen ursprünglich drei zentralasiatischen Exsowjetrepubliken: Kirgistan, Usbekistan und Tadschikistan. Die Grenzstreitigkeiten zwischen Kirgistan und Usbekistan sind inzwischen weitgehend beigelegt; zwischen Kirgistan und Tadschikistan geht es im Kern um Ressourcen wie Wasser, Acker- und Weideland sowie die bis heute nicht eindeutige Markierung der Grenze zwischen beiden Staaten. Russland bot inzwischen seine Hilfe dabei an, diese Aufgabe in nächster Zeit anzugehen. Das Fergana-Tal, in dem die Kämpfe immer wieder aufflammen, ist ein fruchtbarer Landstrich inmitten ansonsten landwirtschaftlich kaum nutzbarer Hochgebirge.