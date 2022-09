Wütender Protest

Odelyn Joseph/AP Photo/dpa

Nach der Ankündigung einer Erhöhung der Kraftstoffpreise ist es in Haiti zu heftigen Protesten gekommen. Demonstrierende (im Bild in der Hauptstadt Port-au-Prince) forderten am Donnerstag (Ortszeit) den Rücktritt des seit mehr als einem Jahr regierenden Interimspremierministers Ariel Henry. In der Stadt Gonaïves wurde ein Lager mit 1.400 Tonnen Lebensmitteln des Welternährungsprogramms (WFP) geplündert und dessen angrenzender Bürokomplex in Brand gesteckt, wie die UN-Organisation mitteilte. Bereits seit Tagen kommt es in dem Karibikstaat zu Protesten. (dpa/jW)