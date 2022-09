Maestro in Rente

Basel. Der Tennis-Maestro hört auf: Roger Federer will seine überragende Karriere mit 41 Jahren beenden. Der Laver Cup in London in der kommenden Woche werde sein letzter Einsatz auf der ATP-Tour, kündigte der Schweizer am Donnerstag an. Als Grund nannte der langjährige Weltranglistenerste körperliche Beschwerden. »Das ist eine bittersüße Entscheidung, weil ich alles vermissen werde, das die Tour mir gegeben hat«, schrieb Federer. Der gebürtige Baseler hat 20 Grand-Slam-Titel und insgesamt 103 Einzeltitel gewonnen. Er war 2008 in Beijing Olympiasieger im Doppel und holte mit der Schweiz 2014 den Davis Cup. (dpa/jW)