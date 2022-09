Gläubiger zufrieden

Safi/XinHua/dpa Cash hilft: Auf ihre Staatsreserven müssen Afghanen wohl noch länger verzichten (Kabul, 1.8.2022)

Sieben Milliarden US-Dollar der Afghanischen Zentralbank befinden sich im direkten Zugriff der US-Regierung. 13 Monate nach der Übernahme der afghanischen Regierung durch die Taliban hat das US-Außenministerium am Mittwoch die Einrichtung eines Afghan Fund bei der Schweizer Bank für Internationalen Zahlungsausgleich bekanntgegeben. Im Fonds befinden sich 3,5 Milliarden US-Dollar. Sie sind Teil der insgesamt rund neun Milliarden US-Dollar aus dem Besitz der Afghanischen Zentralbank, die im August 2021 nach dem Einzug der Taliban in Kabul auf Konten in den USA und anderen westlichen Ländern beschlagnahmt wurden.

Am 11. Februar unterzeichnete Präsident Joseph Biden eine Anordnung, durch die eine Hälfte dieses Geldes für eventuelle Entschädigungszahlungen an Opfer und Hinterbliebene der Angriffe vom 11. September 2001 auf Eis gelegt wurde. Die seit über 20 Jahren laufenden Prozesse in dieser Sache sind immer noch nicht abgeschlossen. Die übrigen 3,5 Milliarden US-Dollar befinden sich nun im Fonds und sollen, wie es in der Presseerklärung des State Department heißt, »dem Volk Afghanistans zugute kommen«.

Keinesfalls soll aber über die Verwendung des Geldes die afghanische Regierung und einstweilen auch nicht die dortige Zentralbank entscheiden. Nicht einmal ein Vorschlags- oder Mitspracherecht wird ihnen eingeräumt. »Robuste Sicherheitsvorkehrungen« sollen verhindern, dass Zahlungen aus dem Fonds »für illegale Aktivitäten verwendet werden«.

Die ausschließliche Verfügung über den Afghan Fund liegt laut Presseerklärung des State Department bei einer von der US-Regierung ernannten Treuhändergruppe, der zur Zeit vier Personen angehören: zwei »hochqualifizierte« Wirtschaftswissenschaftler afghanischer Herkunft »mit erheblicher makroökonomischer und geldpolitischer Erfahrung«, ein Vertreter der US-Regierung und ein Repräsentant der Schweiz.

Trotz Massenarmut und weit verbreitetem Hunger soll der Fonds nicht zur Finanzierung humanitärer Leistungen, sondern zur »Stabilisierung der afghanischen Liquidität und Preisstabilität« dienen. Konkret gemeint ist damit in erster Linie die Bedienung von Altschulden, damit Afghanistan »kreditwürdig« bleibt und sich noch mehr verschulden kann, sowie die Bezahlung der dringend notwendigen Stromimporte aus dem Ausland. Die afghanische Regierung und zahlreiche internationale Hilfsorganisationen fordern statt dessen die Rückgabe der gesamten beschlagnahmten Gelder an die Zentralbank in Kabul.

Nach Angaben der Weltbank ist die Wirtschaftsleistung Afghanistans seit August 2021 um 20 bis 30 Prozent gefallen, die Importe sind um ungefähr 40 Prozent zurückgegangen, und rund 70 Prozent der afghanischen Haushalte sind nicht in der Lage, ihre grundlegenden Bedürfnisse zu finanzieren. Das Welternährungsprogramm der UNO nimmt an, dass die Hälfte der Bevölkerung unter »akuter« Unterversorgung mit Nahrungsmitteln leidet.