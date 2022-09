Gegengewicht zum Westen

Iranian Presidency/ZUMA Wire/imago Willkommen im Klub: Irans Präsident Ebrahim Raisi wird vom usbekischen Amtskollegen Schawkat Mirsijojew empfangen (Samarkand, 14.9.2022)

Mit deutlichen Worten wandte sich Schawkat Mirsijojew, der Präsident Usbekistans, kurz vor dem am Donnerstag gestarteten Gipfeltreffen der Shanghai Cooperation Organisation (SCO) an die internationale Öffentlichkeit. Usbekistan habe den SCO-Vorsitz, den es dieses Jahr innehabe, »zu einem Zeitpunkt bedeutenden Wandels in der Welt« übernommen – »in einer Periode des ›historischen Bruchs‹, wenn eine Ära endet und eine andere beginnt, noch unberechenbar und unbekannt«, hielt er in einem am Montag veröffentlichten Beitrag für die Onlineplattform Intellinews.com fest. Die überkommene Weltordnung beginne, »signifikant zu versagen«. Eine der Hauptursachen dafür sei »eine tiefe Vertrauenskrise auf globaler Ebene, die ihrerseits geopolitische Konfrontation provoziert und Stereotype des Blockdenkens wiederzubeleben droht«. Man könne einen »Prozess wechselseitiger Entfremdung« erkennen, der unter anderem die dringend notwendige Erholung der Weltwirtschaft erschwere. Die Lage sei ernst.

Die SCO, deren Gipfel am Freitag zu Ende geht, ist ein Teil des von Mirsijojew skizzierten Wandels. Das Staatenbündnis, 2001 von China, Russland und vier Ländern Zentralasiens gegründet, 2017 um Indien und Pakistan erweitert, verzeichnete 2021 eine Wirtschaftsleistung von 23,3 Milliarden US-Dollar – mehr als die USA oder die EU, vor allem aber dreizehnmal so viel wie zur Zeit seiner Gründung. In der Wahrnehmung des Westens meist auf Aktivitäten in Sachen Sicherheit reduziert, befasst sich die SCO auch mit vielen weiteren Themenfeldern. Auf dem Gipfel in Samarkand stehen zum Beispiel die Energie- und die Nahrungsmittelversorgung sowie die Sicherheit der Lieferketten auf der Tagesordnung – Themen, wie sie etwa auch die G7 behandeln. China will jetzt ebenfalls die ökologische und die digitale Entwicklung diskutieren, passend zu seinen Strategien der »grünen« und der »digitalen Seidenstraße«. Nebenbei: Samarkand, heute Usbekistans zweitgrößte Stadt, war einst ein wichtiges Handelszentrum an der historischen Seidenstraße.

In der westlichen Wahrnehmung wird der SCO-Gipfel von den anreisenden Staatschefs und ihren persönlichen Zusammenkünften dominiert – ganz besonders von der Anwesenheit des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Chinas Präsident Xi Jinping befindet sich auf seiner ersten Auslandsreise seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie, hielt sich am Mittwoch zu Gesprächen in Kasachstan auf und trifft in Samarkand nicht nur mit Putin, sondern auch mit Indiens Premierminister Narendra Modi zusammen – zum ersten Mal nicht nur virtuell, sondern persönlich, seit vor mehr als zwei Jahren der Konflikt an der indisch-chinesischen Grenze im Himalaya blutig eskalierte. Auch der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, ist zugegen. Die Türkei ist einer der bislang sechs »Dialogpartner« der SCO. In Samarkand eingetroffen ist darüber hinaus Ebrahim Raisi, der Präsident Irans. Das Land ist als neuntes Vollmitglied in die SCO aufgenommen worden.

Die Erweiterung der SCO könnte sich langfristig als wichtigstes Ereignis des Gipfels in Samarkand erweisen. Iran durchbricht mit seinem Beitritt zum Bündnis die internationale Isolation, in die die westlichen Sanktionen das Land gedrängt haben. SCO-Mitglieder haben längst begonnen, im Handel untereinander auf den US-Dollar zu verzichten, um auf US-Sanktionen keine Rücksicht mehr nehmen zu müssen. Russland und China bzw. Russland und Indien wickeln ihre Geschäfte zunehmend in eigenen Währungen ab. Das könnte sich auch als Option für Iran erweisen – nicht nur in seinem Handel mit Russland, der deutlich wächst und in dem seit kurzem ebenfalls mit eigenen Währungen experimentiert wird, sondern womöglich auch im erhofften Handel mit Indien. Indien hatte im Mai 2019 unter großem Druck aus den USA die Ölimporte aus Iran eingestellt. Teheran dringt darauf, sie schon bald wieder aufzunehmen. Irans Außenminister Hossein Amir-Abdollahian war im Juni während eines Besuchs in Neu-Delhi nicht nur von seinem Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar, sondern auch von Premierminister Narendra Modi empfangen worden.

Davon abgesehen sollen in Samarkand drei Staaten zu neuen SCO-»Dialogpartnern« werden – Saudi-Arabien, Ägypten sowie Katar. Das ist nicht nur bemerkenswert, weil sich damit drei Länder, die lange Zeit eng mit dem Westen kooperiert haben, stärker auf ein nichtwestliches Bündnis orientieren. Interessant ist auch, dass die neue SCO-Mitgliedschaft Irans einer Annäherung Saudi-Arabiens nicht im Wege steht. Die Vereinigten Arabischen Emirate, eng mit Saudi-Arabien verbündet, streben laut Medienberichten sogar die Vollmitgliedschaft in der SCO an. Vielleicht bieten sich im Kontext der neuen Orientierung in Richtung Osten auch neue Chancen für Entspannung am Persischen Golf. Saudi-Arabien verhandelt seit geraumer Zeit mit Iran über eine Entschärfung des Konflikts zwischen beiden Ländern, hat bisher aber noch keinen Durchbruch erzielt. Die Emirate allerdings sind seit einigen Tagen nach mehrjähriger Pause wieder mit einem Botschafter in Teheran präsent. Mächtige SCO-Mitglieder – China, Russland, vielleicht bald auch Indien – unterhalten gute Beziehungen sowohl zu den Emiraten und zu Saudi-Arabien als auch zu Iran.