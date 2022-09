Verkehrswende abgesagt

Michael Kappeler/dpa 580 Fahrzeuge auf 1.000 Einwohner: Alltag im »Autoland« (Berlin, 2021)

Aus vielen der versprochenen Bahnprojekte zum Ausgleich der wirtschaftlichen Folgen des Kohleausstiegs in den Revieren wird offenbar nichts werden. Angekündigt worden waren mit der Einleitung des »Strukturwandels« milliardenschwere Investitionen in 40 Schieneninfrastrukturmaßnahmen, vor allem in Ostdeutschland. Doch so, wie die Bundesregierung eine Nachfolgelösung für das Neun-Euro-Ticket nur unter dem Vorbehalt in Aussicht gestellt hat, dass die Länder dafür blechen, gelten die Versprechungen an die Kohleregionen offenbar nur, wenn die Deutsche Bahn einen Teil der Rechnung übernimmt.

So ist einer Liste des Verkehrsministeriums, die der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorlag, zu entnehmen, dass nur 25 der Vorhaben verwirklicht werden können. Für die anderen reicht das Budget doch nicht. Na ja, und eigentlich sind es auch keine 25, sondern nur zehn. Denn die übrigen 15 wurden von der Deutschen Bahn abgelehnt. Die muss sich schließlich nach dem Streckenbau um den Betrieb kümmern und findet, das lohnt sich nicht: Als Aktiengesellschaft sei man verpflichtet, nur wirtschaftliche Projekte umzusetzen, hieß es. Den ICE von Berlin nach Cottbus zur besseren Anbindung der Lausitz wird es deshalb nicht geben. Und die seinerzeit groß angekündigten Strukturhilfen des Bundes fallen in sich zusammen.

Weniger Züge als gedacht, war also eine Neuigkeit zum »Schienengipfel«, den Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) für Donnerstag anberaumt hatte. Dafür mehr Autos. Die Pkw-Dichte hat in der BRD gerade einen neuen Rekordwert erreicht, wie am Donnerstag veröffentlichte Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen. Kamen 2011 auf 1.000 Einwohner noch 517 Autos, wurde im vergangenen Jahr mit 580 Fahrzeugen pro 1.000 Nasen ein neuer Rekordwert erreicht. Im Ländervergleich zeigt sich: In den Flächenländern – wo Autos dringender gebraucht werden – gibt es eine höhere Dichte als in Stadtstaaten. Und in Ostdeutschland – wo man sich weniger Autos leisten kann – eine geringere als im Westen.

Im EU-Vergleich liegt Deutschland bei der Autodichte auf Platz acht – oberes Mittelfeld, für ein »Autoland« vielleicht enttäuschend. Dafür sind hierzulande aber die dicksten Fahrzeuge auf der Straße, was auch der großzügigen Dienstwagenförderung zu verdanken ist. Das zeigen aktuelle Berechnungen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zur Privatnutzung von Firmenfahrzeugen. Demnach führt die minimale Besteuerung der Privatnutzung – ein Prozent für Verbrenner; 0,5 Prozent für Plug-in-Hybride – beispielsweise dazu, dass ein Audi A6 als Dienstwagen nur 317 Euro pro Monat kostet, während der Privatkäufer 1.381 Euro berappen müsste.

»Die Bundesregierung verführt mit dem Dienstwagenprivileg Arbeitnehmer zur Anschaffung übermotorisierter Dienstwagen, die sie sonst nicht gekauft hätten«, kritisierte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch. Die Autokonzerne freut solcherlei Großzügigkeit, denn die Übernahme aller laufenden Kosten für die Privatnutzung zu einem Viertel der tatsächlichen Kosten erlaube »vielen Dienstwagennutzern die Wahl von Klimakillerlimousinen und SUV-Stadtpanzern«. Angesichts der Klima- und Energiekrise sei die Abschaffung der klimaschädlichen Dienstwagenförderung überfällig. Die Organisation weist außerdem darauf hin, dass die Privilegien für Dienstwagenfahrer die Steuerzahler jährlich mehr als drei Milliarden Euro kosten.