Böller und Raketen

Marseille. Eintracht Frankfurts Vorstandsmitglied Philipp Reschke hat nach dem 1:0-Sieg im Champions-League-Spiel bei Olympique Marseille schwere Vorwürfe gegen die Fans der Franzosen erhoben. Deutliche Kritik übte er auch an den Eintracht-Anhängern. Wir haben solch einen Tag in dieser Form noch nicht erlebt«, sagte Reschke am späten Dienstag abend. Vor und während des Spiels waren aus beiden Fanblöcken immer wieder Leuchtraketen auf die gegnerischen Anhänger gefeuert und Böller geworfen worden. Dabei wurde ein Eintracht-Fan schwer verletzt. (dpa/jW)