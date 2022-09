Trottel der Zukunft

Zwei Autorinnen und zwei Autoren sind für den mit 30.000 Euro dotierten Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 2022 nominiert worden. Auf der Shortlist stehen Jan Faktor mit »Trottel« (Kiepenheuer & Witsch), Katerina Poladjan mit »Zukunftsmusik« (S. Fischer), Julia Schoch mit »Das Vorkommnis« (dtv) sowie Alain Claude Sulzer mit »Doppelleben« (Galiani Berlin), wie die Stadt Braunschweig am Mittwoch mitteilte. Die Auszeichnung wird jährlich vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig vergeben. Der Preis soll Anfang November dem neuen Preisträger oder der neuen Preisträgerin übergeben werden. Er erinnert an den 1910 in Braunschweig gestorbenen Erzähler Wilhelm Raabe, der zu den bedeutendsten Vertretern des poetischen Realismus zählt.(dpa/jW)