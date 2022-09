Stéphanie Branchu Gut gelaufen: Vor dem Gelage ...

Der deutsche Verleihtitel »Die Küchenbrigade« ist mal wieder so eine semantische Schandtat. »La Brigade«, die Brigade, heißt der Film militärisch knapp im französischen Original. In diesem Titel sind alle tragenden Elemente gebündelt: Disziplin, Zusammenhalt, Unterordnung, Gehorsam. Wozu auch gehört, dass jede Anordnung mit einem zackigen »Oui, Chef!« quittiert wird. Woraus dann in der synchronisierten Fassung ein »Ja, Chefin!« wird, da es ausnahmslos Frauen sind, die hier am Herd das Zepter schwingen (während die spezielle Küchenkonnotation der Befehlsempfangsphrase ein wenig verlorengeht).

Cathy (Audrey Lamy) kommt mit dieser Hierarchie zunehmend schlechter klar. Denn sie kann zwar kochen wie keine zweite, aber ihre Chefin Lyna (Chloé Astor) versteht es wesentlich besser, sich zu vermarkten. Sie schreibt Kochbücher, hat eine Fernsehsendung und führt ein eigenes Restaurant. Eines Tages verhunzt sie vor laufender Kamera Cathys liebste Kreation, die »Rübenorgel«. Cathy zupft umgehend den ganzen Grünkram wieder herunter. Und so kommt es zum Krach. Und schließlich nach einem gepfefferten Schlagabtausch zum Rausschmiss.

Armut und Obdachlosigkeit von Frauen waren in »Der Glanz der Unsichtbaren« (im Original ohne Glanz »Les Invisibles«), Louis-Julien Petits erstem großen Kinoerfolg, das gesellschaftliche Problem, für das der Regisseur um Aufmerksamkeit kämpfte. In »Die Küchenbrigade« geht es um unbegleitete minderjährige Migranten, die in einem Heim untergebracht sind, einem »charmanten Ort«. So bezeichnet es jedenfalls dessen Leiter Lorenzo (François Cluzet) in seiner Stellenausschreibung, was ihm einiges Unbehagen bereitet habe, versichert er Cathy, als die sich nach bislang erfolgloser Jobsuche zu einem Vorstellungsgespräch einfindet. Aber, fügt Lorenzo seiner Entschuldigung hinzu, solange er die Sache beim Namen genannt habe, sei leider niemand erschienen, und sie würden nun mal händeringend eine Kraft für die Küche suchen.

Cathy willigt ein. Denn auch wenn der Charme der Einrichtung nicht unbedingt ins Auge springt und Unterbringung und Bezahlung lausig sind, gibt es an einem Fakt nichts zu deuteln: Sie ist jetzt die Chefin. Als erstes legt sie fest, dass es nie wieder Ravioli aus einer Zehn-Kilo-Dose geben wird. Da, wo sie in der Küche steht, wird gekocht und nicht aufgewärmt. Also müssen alle mit ran. Das heißt auch: Sie müssen sich ihr unterordnen. Für die meisten der ausnahmslos männlichen Heimbewohner kein Problem; sie wollen unbedingt in Frankreich bleiben dürfen. Nur der sehr gut aussehende, charismatische Djibril stellt sich quer. Während alle anderen weisungsgemäß ihre Zwiebel erst abschälen und sie danach nach bestem Können in kleine Scheiben zerteilen, schneidet Djibril sie ungeschält in der Mitte durch. Und fertig! – So gehe es schließlich auch, und außerdem würden da, wo er herkomme, Männer nicht kochen. Wie reagiert Cathy darauf? So, wie Chefs reagieren: Sie schmeißt Djibril aus dem Kurs.

Für den Zuschauer steht außer Frage, dass es hier keine Versöhnung geben kann, ohne dass es rührselig werden würde. Dass genau dies dem Regisseur mit einer wirklich umwerfenden Klarheit und Schlichtheit doch gelingt, lässt sich ohne Übertreibung als Louis-Julien Petits Markenzeichen beschreiben. Der Film ist im Grunde eine pausenlose Aneinanderreihung von scheinbar aussichtslosen Konflikten und verfahrenen Situationen, für die nach zähem und geschicktem Ringen meistens irgendwie doch noch eine Lösung zugunsten der jungen Migranten gefunden werden kann. Nur in einem Punkt steht Heimleiter Lorenzo dem Apparat machtlos gegenüber: Wenn nach Erreichen der Volljährigkeit die Abschiebung beschlossene Sache ist, kann diesen Vorgang niemand mehr stoppen.

Und so werden die einen nach Afrika ausgeflogen, und die anderen werden Fünfsternekoch: genau wie in der Realität. Wie in »Der Glanz der Unsichtbaren« hat der Regisseur auch diesmal mit zahlreichen Laiendarstellern gedreht, die von den aufgezeigten Problemen tagtäglich unmittelbar betroffen sind und ihre Situation unbedingt verändern wollen.

Im Abspann des Films wurde in den französischen Kinos eine Telefonnummer eingeblendet, die Gastronomen anrufen können, wenn sie einen jugendlichen Migranten als Auszubildenden aufnehmen wollen. Es gab laut Regisseur Petit Tausende von Anrufen. Halb Frankreich muss sich also diesen Film angeschaut haben. Da hat man eben Geschmack!