Neu ist nur der Name

Die Ampelregierung hat das sogenannte Bürgergeld auf den Weg gebracht. Am Mittwoch passierte der Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) das Bundeskabinett und geht nun in die parlamentarische Beratung. Planmäßig soll das Nachfolgemodell zu Hartz IV zum 1. Januar 2023 in Kraft treten und, so Heil, dem deutschen Sozialstaat »ein neues Gesicht« geben. Gewerkschaften und Sozialverbände begrüßen die Kernpunkte der Reform, halten aber die vorgesehene Erhöhung des Regelsatzes auf 502 Euro für Alleinstehende für unzureichend. Fast einhellige Ablehnung kommt aus dem Unternehmerlager. Dort bangt man um den Nachschub an billigen Arbeitskräften.

Wütende Einwände aus Industrie und Handwerk ruft insbesondere die sachte Abkehr vom Hartz-IV-Sanktionsregime hervor. Künftig sollen Betroffene in den ersten sechs Monaten des Leistungsbezugs beim Verstoß gegen »Mitwirkungspflichten« von Strafen und Mittelkürzungen durch die Jobcenter verschont werden. Weniger strenge Auflagen sollen bei den Vorgaben zur Wohnungsgröße sowie beim Schonvermögen gelten. In den ersten beiden Jahren soll Erspartes bis zu einer Grenze von 60.000 Euro nicht auf die staatliche Unterstützung angerechnet werden, bei jedem weiteren Haushaltsangehörigen bleiben höchstens 30.000 Euro unangetastet.

Wirtschaftsvertreter sehen durch die Erleichterungen Anreize zur Arbeitsaufnahme schwinden. »Bisher sollte die Grundsicherung denen helfen, die sich nicht helfen können«, monierte etwa Holger Schäfer vom kapitalnahen Institut der Deutschen Wirtschaft. »Das wird durch die Karenzzeit aufgeweicht.« Anfang der Woche hatte der Verein Sanktionsfrei eine Langzeitstudie veröffentlicht, die der Argumentation den Boden entzieht. Demnach verhelfen Gängelung und Maßregelung gerade nicht zu einer »besseren« Integration der Hartz-IV-Bezieher in den Arbeitsmarkt. Tatsächlich hat die Kapitallobby Heils ursprüngliche Pläne entscheidend entschärft. Eigentlich wollte dieser Sanktionierungen noch deutlich stärker einschränken. Die Grünen waren im Wahlkampf gar dafür eingetreten, sie gänzlich zu streichen. Jetzt sollen auf Betreiben der FDP nach Ablauf eines halben Jahres Leistungskürzungen von bis zu 30 Prozent weiterhin möglich sein.

Der Propaganda von Wirtschaftsvertretern widersprach am Mittwoch Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands Vdk. Sozial Bedürftige sollten »nicht gegen Niedriglöhner ausgespielt werden«, nahm sie per Pressemitteilung Stellung. Deshalb brauche es sowohl höhere Löhne im unteren Einkommensbereich als auch deutlich verbesserte Bezüge beim »Bürgergeld«. Das im »dritten Entlastungspaket« festgelegte Leistungsplus von 53 Euro gegenüber dem aktuellen Hartz-Regelsatz (449 Euro) käme nicht nur ein Jahr zu spät, sondern sei für ein menschenwürdiges Leben auch »definitiv nicht ausreichend«, so Bentele. Die Chefin des Sozialverbands Deutschland (SoVD), Michaela Engelmeier, bekräftigte am Dienstag in einer Pressemitteilung ihre Forderung nach einer Anhebung auf 650 Euro sowie »100 Euro sofort für den Übergang«.

Wohl abermals auf Druck der FDP sollen demnächst auch die Hinzuverdienstgrenzen für Jugendliche und Geringverdiener steigen. So müssten in einem Zwischenschritt Einkommen von 520 Euro bis 1.000 Euro nur zu 70 Prozent statt wie bisher 80 Prozent angerechnet werden. Davon würden »rund 460.000 Leistungsbezieher profitieren«, zitierte am Mittwoch die Welt den FDP-Bundestagsabgeordneten Jens Teutrine. Das freut gewiss auch die deutschen Unternehmer, weil damit der Staat – noch mehr als heute – mit einem verkappten Kombilohnmodell mittels Transferleistungen niedrig bezahlte Beschäftigungsverhältnisse subventioniert.