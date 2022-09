Fußballfans im Fadenkreuz

Jan Huebner/IMAGO Chemie-Fans wehren sich gegen Uniformierte in der Kurve (Leipzig, 7.5.2022)

Großrazzia gegen Fußballfans und linke Aktivisten in Leipzig: Die Polizei ist am Mittwoch früh zu zahlreichen Hausdurchsuchungen in der sächsischen Stadt ausgerückt. Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Leipzig sprachen am Nachmittag von 21 aufgrund richterlicher Beschlüsse durchsuchten Wohnungen, einer Garage und einem Geschäftsraum sowie von 20 Beschuldigten und zwei weiteren Personen in Leipzig und Umgebung. Bei 14 Beschuldigten seien erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt worden, 13 von ihnen mussten auf richterliche Anordnung eine DNA-Probe abgeben. Bei den Durchsuchungen seien insbesondere Mobiltelefone, Speichermedien, Bekleidungs- und Vermummungsgegenstände sichergestellt worden.

Die Maßnahmen richteten sich laut Ermittlungsbehörden »im wesentlichen« gegen Fans des Fußballregionalligisten BSG Chemie Leipzig, gegen die unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Landfriedensbruchs während des Stadtderbys gegen den 1. FC Lokomotive am 7. Mai im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig-Leutsch ermittelt wird. Nur eine Durchsuchung galt demnach einem Lok-Fan.

Die Rivalität zwischen beiden Leipziger Vereinen liegt nicht nur im sportlichen Bereich. Während viele BSG-Fans als linksorientiert gelten, finden sich unter den Lok-Anhängern traditionell zahlreiche rechte Fans. Nachdem während des Spiels aus dem Gästeblock Pyrotechnik in Richtung der Heimfans abgefeuert worden war, hatten vermummte BSG-Anhänger den Platz gestürmt, waren aber von der Polizei zurückgedrängt worden. Zu Ende der ersten Halbzeit kam es dann zu einem größeren Zusammenstoß zwischen den BSG-Fans und der Polizei. Dabei seien »aus einer größeren aggressiven und zum Teil vermummten Menschenmenge heraus« unter anderem »Metallstangen, Bauzäune und Steine sowie Tische und sonstige Einrichtungsgegenstände einer gastronomischen Einrichtung« auf die Beamten geworfen worden. Mehrere Polizisten seien verletzt und ihre Schutzausrüstung beschädigt worden, beklagt die Polizei in einem öffentlichen Fahndungsaufruf nach »unbekannten Tatverdächtigen wegen besonders schweren Landfriedensbuchs«, der zeitgleich mit den Razzien auf Beschluss der Staatsanwaltschaft veröffentlicht wurde. Die auf der Website dokumentierten Bilder von 39 nicht identifizierten Chemie-Fans würden auch im regionalen Fernsehen in der Sendung »Kripo live« sowie dem »Sachsenspiegel« ausgestrahlt, heißt es dort.

Ziel der Razzien und der öffentlichen Fahndung gerade zum jetzigen Zeitpunkt sei es offenbar, vor dem kommenden Derby zwischen der BSG Chemie und dem FC Lok am 25. September den Verein »bloßzustellen« und »an der Nase herumzuführen«, vermutet Christian vom Rechtshilfekollektiv Chemie Leipzig gegenüber jW. »Chemie ist bei Polizei und staatlichen Institutionen nicht so gerne gesehen«, so der Fußballfan. Bei der Fanhilfe habe sich schon eine Reihe von Chemie-Fans gemeldet, die von den Polizeimaßnahmen betroffen waren.

Applaus für die Polizei gab es derweil von ganz rechtsaußen. »Polizei stürmt Wohnungen der Antifaanhänger von Chemie Leipzig«, feierten die »Freie Sachsen« die Razzien auf ihrem Telegram-Kanal mit rund 150.000 Followern. Die faschistisch-separatistische Vereinigung drückte dabei ihre Hoffnung aus, dass Erkenntnisse aus diesen Razzien auch in die Arbeit der Sonderkommission »Linx« der Polizei einfließen, die »sehr zielstrebig und koordiniert gegen die militante Antifaszene vorgeht« – wie die »Freien Sachsen« ausdrücklich lobten –, die aber angeblich von Staatsanwaltschaft und Politik immer wieder ausgebremst werde.

Tatsächlich richteten sich die Polizeimaßnahmen am Mittwoch nicht nur gegen BSG-Fans, wie die Ermittlungsbehörden angegeben hatten. Mehrere Razzien standen im Zusammenhang mit einer versuchten Hausbesetzung in der Bornaischen Straße im September 2020. Gesucht wurden vier Personen aus dem als »B 34« bekanntgewordenen Ermittlungsverfahren, die seit 2020 Vorladungen der Ermittlungsbehörden zur Abgabe ihrer DNA nicht nachgekommen waren. So verschafften sich die Beamten in den Morgenstunden mit einem Rammbock Zutritt zu einem alternativen Hausprojekt in Plagwitz. Eine der gesuchten Frauen wurde angetroffen und auf die Wache mitgenommen, kam aber im Anschluss an eine erkennungsdienstliche Behandlung mit DNA-Entnahme wieder frei, wie Bewohner des Hausprojekts über das Onlineportal »Indymedia« mitteilten.