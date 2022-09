Verpflichtung missachtet

Hamad I Mohammed/REUTERS Demonstrant mit bahrainischer Flagge stellt sich Panzerwagen der Polizei entgegen (Manama 2015)

Zwei Wochen lang mussten Maryam Abdulla und ihre fünf Kinder bangen, ob und wann sie wieder nach Deutschland zurückkehren könnten. In den Sommerferien hatten sie ihre Familie in Bahrain, das sie wegen des politischen Aktivismus ihres Ehemanns und Vaters Yusuf Abdulla vor Jahren verlassen mussten, besucht. Weil ihnen aber die Ausreise verweigert wurde, konnten die Kinder nach den Ferien nicht rechtzeitig in die Schule zurückkehren, Maryam Abdulla trat sogar kurzzeitig in einen Hungerstreik, um die deutsche Botschaft in Manama und das Auswärtige Amt zum Handeln zu zwingen. Denn alle fünf verfügen über die deutsche Staatsangehörigkeit. Einzig die Mutter kann weiterhin als Doppelstaatlerin gelten, während nach bahrainischer Gesetzeslage auch die beiden älteren Kinder, die anders als ihre in Deutschland geborenen Geschwister ursprünglich die bahrainische Staatsbürgerschaft besaßen, diese ebenfalls verloren haben, als ihrem Vater im Jahr 2015 der Pass entzogen wurde. Demnach sind zumindest alle Kinder ausschließlich als deutsche Staatsbürger zu betrachten, denen die Botschaft vollen konsularischen Schutz hätte zukommen lassen und für deren Freilassung sich auch das Auswärtige Amt mit ganzer Kraft hätte einsetzen müssen.

Hunderten von Oppositionellen, in erster Linie Schiiten, die mit zwei Dritteln eine deutliche Bevölkerungsmehrheit stellen, aber stark diskriminiert und zum Beispiel im Zugang zu insbesondere staatlichen Jobs oder zu angemessenem und bezahlbarem Wohnraum benachteiligt werden, ist ihre Staatsangehörigkeit entzogen worden. Dass die meisten der ihrer Staatsbürgerschaft Beraubten mangels einer zweiten Staatsangehörigkeit »staatenlos« wurden, stellt einen schweren Verstoß gegen internationale Menschenrechtskonventionen, darunter die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, dar. Deren Artikel 15 lautet: »Niemand darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen oder das Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln.« Aber in den Augen des bahrainischen Königshauses ist solch international geächtetes Unrecht ein politisches Instrument, mit dem es die Opposition zum Schweigen bringen will. Außerdem soll der Entzug der Staatsbürgerschaft von Schiiten nach und nach das demographische Gleichgewicht verschieben. Zu diesem Zweck werden zudem ausländische Sunniten eingebürgert.

Das gegen Familie Abdulla verhängte Ausreiseverbot hatte ganz offensichtlich zum Ziel, Druck auf den in Deutschland verbliebenen, seit vielen Jahren als scharfer Kritiker des bahrainischen Königshauses geltenden Journalisten und politischen Aktivisten Yusuf Abdulla auszuüben. Aber anstatt sich solchen Einschüchterungstaktiken entschieden entgegenzustellen, veröffentlichte die deutsche Botschaft in Manama, noch während sich die Familie aus Angst, verhaftet oder mit Gewalt der »Sicherheitskräfte« konfrontiert zu werden, verstecken musste, Fotos vom Antritt des neuen Botschafters Clemens Hach in trauter Einigkeit mit hochrangigen Vertretern des Königshauses. Dass der Botschafter die Chance genutzt hat, um die unhaltbare Situation anzusprechen, ist höchst unwahrscheinlich. Auch nach der Rückkehr der Familie, die erst auf großen Druck der Bundestagsabgeordneten Zaklin Nastic (Die Linke) hin erfolgte, will sich das Auswärtige Amt trotz der Vorwürfe der Familie Abdulla, ihr sei von Botschaft und Auswärtigem Amt größtenteils Desinteresse entgegengebracht worden, »aus Gründen des Schutzes von Persönlichkeitsrechten von Betroffenen« nicht zu seiner Rolle äußern.

Völkerrechtlich sind die Bundesregierung und insbesondere die deutsche Botschaft verpflichtet, ihren Staatsbürgern im Ausland wirksamen Schutz zukommen zu lassen. Zwar sind die Möglichkeiten konsularischer Hilfe bei Doppelstaatlern, in diesem Fall der Mutter, deutlich eingeschränkt, weil die Herkunftsstaaten Betroffene ausschließlich als »ihre« Staatsangehörigen behandeln, solange sie sich auf ihrem Staatsgebiet aufhalten. Selbst in solchen Fällen gibt es aber Unterstützungsmöglichkeiten, sofern Deutschland der »dominante« Staat zum Zeitpunkt des für die betroffene Person entstandenen Nachteils ist. Ein ständiger Wohnort in Deutschland könnte in diesem Sinne herangezogen werden.