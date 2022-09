»Die Brigade gehört zur NATO-Eingreiftruppe«

Björn Trotzki/imago images/

Sie wollen am 17. September gegen eine Parade der Deutsch-Französischen Brigade in Müllheim protestieren. Was ist der Anlass dieses Militärspektakels?

Anlass ist die Stationierung dieses militärischen Großverbandes in Müllheim vor 30 Jahren. Die Deutsch-Französische Brigade, deren Stab und Versorgungsbataillon südlich von Freiburg im Markgräflerland gelegenen Müllheim stationiert sind, präsentiert sich gern als »Symbol deutsch-französischer Völkerverständigung« und »Beispiel erfolgreicher europäischer Integration«. Doch der multinationale Gefechtsverband dient keineswegs der Völkerverständigung. Ganz im Gegenteil ist die Brigade Kern einer EU- und NATO-Kriegsmacht, deren Soldaten zur weltweiten Kriegführung ausgebildet und ausgerüstet sind. Und die inzwischen auch von dieser Ausbildung Gebrauch machen und weltweit Kriege führen.

Sie sprechen angesichts der Parade von psychologischer Kriegsvorbereitung. Wie ist das gemeint?

Um mit Kurt Tucholsky zu sprechen: »Jubel über militärische Schauspiele ist Reklame für den nächsten Krieg.« Militäraufmärsche dienen dazu, die Bürgerinnen und Bürger an das Militär im öffentlichen Raum zu gewöhnen. Die Brigade ist und kann aber nach unserer Auffassung nicht Symbol deutsch-französischer Freundschaft sein. Waffenbrüderschaft bedeutet nicht Völkerfreundschaft. Kriege werden nicht weniger verwerflich, wenn sie gemeinsam von Soldaten zweier ehemals verfeindeter Nationen geführt werden.

Wo wird die Brigade militärisch eingesetzt?

Die Brigade gehört als militärischer Großverband mit über 5.000 Soldaten zur Speerspitze der militärischen Interventionskräfte von NATO und EU. Sie setzt sich zusammen aus dem Stab und dem Versorgungsbataillon in Müllheim, dem Jägerbataillon 291 im französischen Illkirch-Graffenstaden und dem Jägerbataillon 292 in Donaueschingen sowie in Stetten am kalten Markt und dem ebenfalls dort stationierte Artilleriebataillon 295 sowie dem französischen 1. Infanterieregiment in Sarrebourg und dem französischen Panzeraufklärungsregiment in Metz.

Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade waren unter anderem in Afghanistan und in Mali im Kriegseinsatz. Der Krieg um die Ukraine scheint weit entfernt vom Markgräflerland. Sollte er jedoch zu einem Eingreifen der NATO führen, werden möglicherweise auch Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade darin verwickelt sein. Denn die Brigade stellt in diesem Jahr unter französischer Führung mit 3.500 Soldaten den Kern für die Schnelle Eingreiftruppe der NATO. Auch Deutschland wird für diesen Verband Truppen zur Verfügung stellen, unter anderem durch die Beteiligung am Brigadegefechtsstand. Gegenwärtig sind Soldaten der Brigade unter anderem in Rumänien stationiert.

Was ist Ihre konkrete Alternative zur derzeitigen Aufrüstungspolitik?

Abrüsten. Uns Pazifisten wird gesagt, der Krieg Rußlands um die Ukraine zeige doch, wie notwendig das Militär sei. Uns hingegen zeigt dieser Krieg ein weiteres Mal, dass der Weg der Aufrüstung und der Konfrontation ein Irrweg ist, der nur Unheil bringt. Nach zwei von ihm angezettelten großen Kriegen sollte Deutschland mit seinem wirtschaftlichen und politischen Gewicht nicht nach stärkerem Militär verlangen, sondern vielmehr seinen Einfluss in friedenspolitischen Initiativen geltend machen.

Im Moment toben rund 30 kriegerische Konflikte auf der Erde. Die Kriegslogik des Gegeneinander in allen diesen Konflikten muss ersetzt werden durch die Friedenslogik des Miteinander: Deeskalation, Diplomatie, sofortige Einstellung der Kriegshandlungen, Rückzug der Waffen, Verhandlung und Vermittlung zwischen den Konfliktparteien, Schutz und Stärkung des Völkerrechts, Schaffung einer europäischen und globalen Friedensarchitektur.

Wie wird Ihr Protest aussehen, und wer beteiligt sich?

Der Friedensrat Markgräflerland wird ab 9 Uhr vor den Toren der Robert-Schuman-Kaserne in Müllheim anwesend sein, um gegen dieses Werben fürs Sterben zu protestieren und sich für zivile Konfliktlösungen einzusetzen. Und wir hoffen auf die Unterstützung von Menschen, die wie wir meinen: Frieden ist das mindeste.