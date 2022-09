Keine Zustimmung erwünscht

J.MW/IMAGO/Future Image Sahra Wagenknecht mit Abgeordneten der Linke-Fraktion am vergangenen Donnerstag im Bundestag

Am Mittwoch hat sich die Linke-Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht zu der Debatte um ihre Rede vom Donnerstag vergangener Woche geäußert. Sie habe »selten nach einer Rede so viel Zustimmung aus der Bevölkerung erhalten«, sagte die ehemalige Fraktionsvorsitzende gegenüber dpa. Die Rede sei millionenfach angeschaut worden; Hunderte Mails seien bei ihr eingegangen. Wer in der Partei ein Problem damit habe, »die Regierung scharf anzugreifen und ihr ihre katastrophale Politik vorzuwerfen«, habe »nicht begriffen, was Aufgabe einer linken Oppositionspartei ist«.

Während sich am Mittwoch Fraktionschef Dietmar Bartsch gegenüber der Rheinischen Post gegen »Spaltungsversuche« wandte, verlangte Koparteichef Martin Schirdewan von der Fraktionsführung, dafür zu sorgen, dass sich »so etwas« wie die Wagenknecht-Rede »nicht wiederholt«. Gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe konstatierte er eine »Missachtung demokratischer Beschlüsse«. Damit gemeint sind Abstimmungen auf dem Erfurter Parteitag im Juni, in denen sich die rechte Delegiertenmehrheit durchgesetzt und im Prinzip die Sanktionspolitik gegenüber Russland gebilligt hatte.

Allerdings führt dieser Parteiflügel gerade unfreiwillig vor, dass er nicht eben viele Leute mobilisieren kann: Der von drei ostdeutschen Landtagsabgeordneten am vergangenen Freitag publizierte offene Brief, in dem der Ausschluss von Wagenknecht aus der Fraktion gefordert wird, hatte am Mittwoch nachmittag nach mehreren Tagen wohlwollender, zum Teil anfeuernder journalistischer Begleitung vom ND über die Taz bis zum Spiegel noch nicht ganz 2.500 Unterzeichner – auffällig viele davon anonym. Und es lohnt sich, genauer hinzuschauen: jW ist aktuell mindestens ein Fall eines »Unterstützers« bekannt, der mit Name und Funktion auf der Liste auftauchte, aber gar nicht unterzeichnet hatte. Der Eintrag wurde auf Aufforderung des Betroffenen hin inzwischen gelöscht.

Eine von Wagenknecht-Anhängern gestartete Gegenpetition, die auf keinerlei vergleichbare mediale Resonanz stieß, fand bis zum Mittwoch 6.500 Unterstützer.