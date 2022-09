Jan packt aus

Berlin. Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich will in einer Dokuserie von Amazon-Prime-Video »auspacken – umfassend, ehrlich und exklusiv«. Das kündigte der Streamingdienst am Montag in einer Mitteilung an. In vier Folgen soll auf die Karriere, die Erfolge und auch die Abstürze des früheren Radstars zurückgeblickt werden. »Jetzt ist es Zeit, dass ich mal meine Geschichte erzähle, die ganze Geschichte, wie ich vom Jäger zum Gejagten wurde. Ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine Reise durch mein Leben. Mit allen Turbulenzen, Rückschlägen und Herausforderungen«, wurde Ullrich in der Mitteilung zitiert. Der gebürtige Rostocker hatte ein umfangreiches Dopinggeständnis bisher abgelehnt. (dpa/jW)