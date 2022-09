Dicke Börsen

London. Ein Duell der besten britischen Schwergewichtsboxer Tyson Fury und Anthony Joshua wird möglicherweise noch in diesem Jahr stattfinden. Das Management von Joshua bestätigte am Dienstag, dass es die Bedingungen von Fury angenommen habe. Dessen Promoter Frank Warren kündigte daraufhin an, dass es bald einen Vertrag geben werde. Mögliches Datum für den Kampf ist der 3. Dezember, Fury möchte 60 Prozent der Börse erhalten, Joshua soll die übrigen 40 Prozent bekommen. (dpa/jW)