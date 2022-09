Niemanden verraten

commons.wikimedia.org/wiki/File:Marianne_Kohn.jpg/gemeinfrei Eine Aufrechte, die für andere ihr Leben opferte: Marianne Cohn

Verraten werde ich morgen, nicht heut. / Heute reißt mir die Nägel aus. / Ich verrate nicht. (…) / Ihr wisst nicht, wo mein Mut aufhört. / Ich weiß es.

Verraten hat die damals 22jährige, die mehr als 200 jüdische Kinder vor der Deportation gerettet hatte, niemanden. Ihr Gedicht erschien postum.

Die in Mannheim geborene Marianne Cohn stammte aus einer jüdischen Familie. Ihre Kindheit war von Flucht geprägt. Die Großeltern mütterlicherseits waren vor dem Ersten Weltkrieg aus Polen geflüchtet – wegen des Antisemitismus. Die Mutter Margarete Radt, gelernte Ökonomin und Autorin eines Buchs über Berliner Pflegekinder, war 1914 bis 1916 mit dem Philosophen Walter Benjamin verlobt. Der Vater, ein kaufmännischer, kunstinteressierter Angestellter, war in der gleichen Berliner Schule wie Benjamin, sein bester Freund.

Mit ihrer Schwester Lisa besuchte Marianne Cohn die Volksschule in Berlin-Mariendorf, bis zur Auswanderung nach Paris 1934. Die nächsten Stationen waren Barcelona, Marseille, wieder Paris, 1937 kam sie in eine Pflegefamilie in Bern. Die Eltern, nach der Nazibesetzung und den antijüdischen Gesetzen 1940 als feindliche Ausländer in Gurs interniert, konnten fliehen und sich in Italien verstecken. Ihre Töchter Marianne und Lisa waren nun im Kinderheim eines israelitischen Pfadfindervereins in Moissac im Südwesten Frankreichs untergebracht.

Marianne Cohn wurde Kinderfürsorgerin bei einer zionistischen Jugendorganisation und ging in die Résistance. Sie wurde Verbindungsfrau, beschaffte falsche Papiere, stellte Gruppen von jüdischen Kindern aus Kinderheimen in Lyon und Limoges zusammen und half, sie in Sammeltransporten über die Grenze in die Schweiz zu bringen. So traf sie im Mai 1944 »ihre« um die dreißig Kinder in Annecy. Der »Ausflug« war als Ferienkolonie getarnt. Von dort aus ging es weiter mit einem Lkw, die Kinder sollten anschließend noch 500 Meter durch Wald und Wiese bis zur Grenze rennen. Doch der Lkw wurde von einer Zollpatrouille gestoppt. Marianne Colin (ihr Deckname) und die Kinder landeten im Gestapo-Gefängnis im Hotel »Pax« in Annemasse. Dort kümmerte sie sich um die Kinder, versuchte ihnen Hoffnung zu vermitteln, trotz alledem. Sie wurde von der Gestapo gefoltert. Eine Fluchtmöglichkeit lehnte sie ab, um bei den Kindern zu bleiben. Durch Vermittlung des Bürgermeisters konnte die Freilassung der unter elf Jahren alten Kinder erreicht werden. Am 8. Juli 1944 wurde Marianne »Colin« aus dem Gefängnis geholt, angeblich zu einem Verhör in Lyon. Ihre völlig entstellte Leiche fand man nach der Befreiung am 23. August in einem Massengrab bei Ville-la-Grand an der nahen schweizerischen Grenze.

Die Umstände ihrer Ermordung blieben unklar. Sie wurde offensichtlich mit Stiefeln und Schaufeln massakriert. Auf einem Bild sind belustigte Wehrmachtsangehörige zu sehen, die eine nackte Frau misshandeln. Ermittler gehen davon aus, dass Marianne Cohn vergewaltigt wurde.

Und die Täter? Das Simon-Wiesenthal-Center nennt das SS-Polizei-Regiment 19. Einer aus dieser Einheit, Friedrich Meyer, konnte praktisch unbehelligt in Köln leben, obwohl er 1947 in Lyon wegen Kriegsverbrechen zum Tode verurteilt worden war.

In Deutschland ist Marianne Cohn wenig bekannt, sieht man von der Biographie des Historikers Kurt Schilde (2016) ab. In Frankreich erschien zuletzt die Biographie der Pariser ­Lehrerin für jüdische Geschichte Magali Ktorza mit einem Vorwort von Serge Klarsfeld (2021) und Briefauszügen sowie Berichten von geretteten Kindern.

Postum wurde Cohn 1945 mit dem Kriegskreuz mit silbernem Stern geehrt. In Yad Vashem wurde ein ihr gewidmeter Garten 1982 vom damaligen Präsidenten François Mitterrand eingeweiht. In Ville-la-Grand bei Annemasse erinnern eine Schule, eine Straße und ein Denkmal an sie.

In ihrer Geburtsstadt Mannheim gibt es inzwischen eine nach ihr benannte Straße und einen Stolperstein, in Berlin-Tempelhof eine Straße und ein sonderpädagogisches Förderzentrum.