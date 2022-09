Baku greift an

Resul Rehimov/Anadolu Agency/Picture Alliance Aserbaidschanische Panzer an der Kontaktlinie in Latschin (1.9.2022)

Um kurz nach Mitternacht hat Aserbaidschan am Dienstag einen Großangriff auf Armenien gestartet – nicht auf das Territorium der international nicht anerkannten Republik Arzach (Bergkarabach), sondern auf militärische Stellungen nahe den Städten Goris, Sotk und Dschermuk. Dabei seien gemäß armenischen Angaben Artillerie und großkalibrige Waffen eingesetzt und mindestens 49 Soldaten getötet worden. »Der Feind versucht vorzustoßen«, erklärte das Verteidigungsministerium in Jerewan am Dienstag. Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan forderte in Telefonaten mit US-Außenminister Antony Blinken und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine »angemessene Reaktion der internationalen Gemeinschaft«. Baku erklärte, ein »großangelegter Sabotageversuch« habe die Kämpfe ausgelöst.

In der Nacht hatte Paschinjan zunächst mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Moskau war nach dem aserbaidschanischen Angriffskrieg im Herbst 2020 federführend bei der Aushandlung einer trilateralen Erklärung zur Beendigung der Feindseligkeiten. Seither sichern russische Friedenstruppen die damals umkämpfte armenische Exklave Bergkarabach. Am Dienstag morgen konnte die russische Regierung eine ab neun Uhr Moskauer Zeit geltende Feuerpause mit den beiden Konfliktparteien aushandeln. Man hoffe, dass diese »in vollem Umfang eingehalten« werde, hieß es laut Interfax in einer Erklärung des Außenministeriums. Man stehe mit beiden Seiten in Kontakt.

Die armenische Generalstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass Aserbaidschan den Angriff im voraus geplant habe, wie die Agentur Armenpress meldete. Gesammelte Informationen zeigten, dass Baku »über einen langen Zeitraum hinweg künstliche Gründe für seine Aggression geschaffen habe«. Desweiteren seien nicht nur militärische Stellungen getroffen worden, sondern auch Wohnhäuser und Infrastruktur, wobei mehrere Zivilisten verwundet worden seien.

Aserbaidschan wiederum gab seine Sicht der Dinge weiter und bekam dafür Rückendeckung von seinem Verbündeten Türkei. Ankara forderte Armenien auf, »seine Provokationen einzustellen«, Verteidigungsminister Hulusi Akar betonte laut Reuters, »dass die Türkei immer an der Seite des brüderlichen Aserbaidschan gestanden hat und ihm auch weiterhin in seinen gerechten Angelegenheiten beistehen wird«.

Macron rief im Gegenzug dazu auf, die territoriale Integrität Armeniens zu respektieren. Frankreich werde die Situation an den UN-Sicherheitsrat übermitteln, in dem es derzeit den Vorsitz führt, so die französische Ratspräsidentschaft in einer Erklärung. Auch Irans Präsident Ebrahim Raisi, dessen Land an Armenien und Aserbaidschan grenzt, warnte nach einem Telefonat mit Paschinjan vor einer weiteren Eskalation. Die Region könne keinen weiteren Krieg ertragen, zitierte ihn die staatliche Nachrichtenagentur IRNA.

Aus Berlin gab es keine Reaktion. »Das Schweigen der Bundesregierung zum Bruch des Waffenstillstands im Kaukasus ist skandalös und zeugt ein weiteres Mal von der Doppelmoral der Ampelkoalition«, so Sevim Dagdelen, Außenpolitikerin der Fraktion Die Linke. Es räche sich bitter, »dass der Autokrat Alijew gerade erst zum Energiepartner der EU verklärt wurde, um unabhängig von fossilen Brennstoffen aus Russland zu werden«. Die Lage in der Grenzregion blieb auch am Nachmittag »extrem angespannt«, wie das Verteidigungsministerium in Jerewan mitteilte.