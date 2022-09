Ein historischer Triumph

SOPA Images/IMAGO/ZUMA Wire Souveräner Sieger einer historischen Tour: Remco Evenepoel in Madrid (11.9.2022)

Die am Sonntag in Madrid zu Ende gegangene 77. Vuelta a España sollte im Laufe der abschließenden Rennwoche endgültig entschieden werden. Die Vorfreude auf den anstehenden Wettkampf der Besten war riesig, es kribbelte regelrecht. Während der Bergetappen vor dem dritten Ruhetag zeigte der souverän in Führung liegende Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) erste Schwächen und ging mit lediglich 1:34 Minuten Vorsprung vor Primoz Roglic (Jumbo–Visma) in die letzten sechs Tage. Einzig der Slowene, Sieger der vergangenen drei Vuelta-Ausgaben, schien in der Lage zu sein, den Gesamtführenden noch in Bedrängnis zu bringen. So setzte Roglic also seine Attacken am vergangenen Dienstag umgehend fort, sollte aber schlussendlich tragisch scheitern.

Im leicht ansteigenden Zielsprint der 16. Etappe nach Tomares hatte er Evenepoel erneut durch einen starken Antritt um etliche Meter distanzieren können und sprintete aus einer kleinen Gruppe heraus, Schulter an Schulter mit seinen Kontrahenten, sogar um den Tagessieg mit. Knappe 200 Meter vor dem Zielstrich machte Roglic jedoch plötzlich einen Schlenker zuviel, verließ dadurch seine Fahrlinie und touchierte bei weit über 60 Kilometern pro Stunde seinen britischen Kontrahenten Fred Wright (Bahrain Victorious). Der folgende furchterregende Sturz auf das harte Pflaster bedeutete das logische Aus für den Titelverteidiger. Damit war die Luft aus dem Kampf um das Maillot Rojo, das Rote Trikot des Gesamtführenden, eigentlich schon raus. Weder der nun zweitplazierte Enric Mas (Movistar) noch sein spanischer Landsmann Juan Ayuso (UAE Emirates) konnten Remco Evenepoel noch fordern. Mühelos schaukelte der erste Belgier seit 44 Jahren einen Grand-Tour-Sieg nach Hause und garnierte des Ganze noch mit einem Etappensieg bei der Bergankunft auf dem Alto de Piornal am Donnerstag.

Neben diesem, vor allem für die radsportversessenen Belgier, historischen Triumph untermauerte Evenepoel faktisch einen Epochenwechsel im internationalen Radsport. Seit 2019 dominieren zunehmend Fahrer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren das Geschehen. Die Zeit der erfahrenen Haudegen mit unfairem Zusatzantrieb scheint hoffentlich vorbei zu sein. Ein deutliches Indiz dafür lieferte der am Ende drittplazierte Juan Ayuso. Mit 19 Jahren schaffte er es aufs Podium der Vuelta und lässt die spanische Radsportseele wieder zuversichtlicher in die Zukunft schauen. Vor allem im Anbetracht ihrer spürbaren Nachwuchsprobleme und des nahenden Karriereendes von Alejandro Valverde. Gemeinsam mit dem ebenfalls vor dem Ende seiner Laufbahn stehenden Italiener Vincenzo Nibali (Astana) wurde dem 42jährigen vor der letzten Etappe eine besondere Ehrung zuteil. Um zur Startlinie zu gelangen, durften beide Radsportlegenden durch ein Spalier ihrer klatschenden sportlichen Kontrahenten schreiten. Eine respektable und große Geste des noch verbliebenen, deutlich reduzierten Pelotons. Denn von den ursprünglich vor drei Wochen in Utrecht gestarteten 183 Fahrern erreichten lediglich 134 das Ziel in Madrid. Dabei fielen 24 der 49 Aufgaben auf das Konto von Corona.

Einer der früh vom Virus ausgeschalteten Sportler ist der irische Spitzensprinter Sam Bennett (Bora–Hansgrohe), Spitzenreiter in der Wertung des Punktbesten. Das Grüne Trikot übernahm daraufhin der Däne Mads Pedersen (Trek–Segafredo) und verteidigte es überzeugend bis zum Finale. Ähnlich erbarmungslos entschied sich die Vergabe des gepunkteten Bergtrikots für den besten Kletterer. Bis zur 18. Etappe führte unangefochten Jay Vine (Alpecin–Deceuninck), wurde schwer in einen vermeidbaren Massensturz verwickelt und musste das Rennen verlassen. Der Ecuadorianer Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) lag nun unverhofft vorn, konzentrierte sich folglich auf diese Sonderwertung, sammelte an den noch ausstehenden Bergwertungen fleißig Punkte und darf sich nun »Bester Kletterer der Vuelta 2022« nennen. Wir dürfen also auf eine erstaunliche Vuelta a España zurückblicken, die unbestreitbar eine bedeutende Rolle in der Radsporthistorie einnehmen wird.