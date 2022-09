Rettung aus China

Patrick Pleul/dpa Batterien statt Windräder: Vestas hat große Pläne für die Stadt Lauchhammer

In der Stadt Lauchhammer im Süden Brandenburgs blickt man neuerdings mit Zuversicht auf die nächsten Jahre: Wo einst Rotorblätter für Windkraftanlagen gefertigt wurden, sollen in Zukunft Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher gebaut werden. Am Freitag hat das chinesische Hightechunternehmen Svolt seine Pläne für das ehemalige Vestas-Gelände vorgestellt.

Über die Höhe der Investitionen, den genauen Produktionsstart und die Zahl der Arbeitsplätze, die entstehen könnten, machte das Unternehmen noch keine Angaben. Svolt befinde sich mit dem Projekt noch in einer frühen Phase, erklärte der Europachef des Unternehmens, Kai-Uwe Wollenhaupt. Wie viele Jobs es einmal werden könnten, hänge von der Technologie ab, die am Standort etabliert werde.

Spekuliert wird allerdings darauf, dass rund 1.000 Arbeitsplätze in der Region entstehen könnten. Die Lausitzer Rundschau hatte die Zahl am Freitag genannt. Demnach solle die Kapazität der Fabrik in Lauchhammer ungefähr halb so groß sein wie die der Produktionsstätte im Saarland. Dort sollen einmal knapp 2.000 Menschen in zwei Fabriken arbeiten.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) ist in dieser Frage zurückhaltender. Am Freitag erklärte er, er wünsche sich Arbeit für etwa 250 Menschen. Sie müssten allerdings bereit sein, sich weiterzubilden. Das wolle das Land auch fördern und 50 Prozent der Weiterbildungskosten dem Unternehmen zur Verfügung stellen.

Für ihn sei wichtig, betonte er, dass die Landesregierung Wort gehalten und innerhalb von Monaten einen neuen Investor etabliert habe. Das sei ein Signal für die Region und ihren Transformationsprozess, so Steinbach.

Die Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) hatte die Ansiedlung nach eigenen Angaben intensiv begleitet. WFBB-Geschäftsführer Steffen Kammradt erklärte am Freitag: »Die Lausitz entwickelt ein starkes Profil im Bereich der Batterietechnik.« Nach Rock Tech in Guben, der Fertigung von Kathodenmaterial bei dem Chemieriesen BASF am Standort Schwarzheide und Anodenmaterial bei Altech im Gewerbegebiet Schwarze Pumpe erweitere sich die Wertschöpfungskette in der Lausitz mit Svolt, so Kammradt.

Auch die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) begrüßte die Ansiedlung von Svolt. Das sei »ein echter Erfolg und ein gutes Zeichen für den Strukturwandel in der Lausitz«, erklärte laut Lausitzer Rundschau die IG-BCE-Bezirksleiterin Ute Liebsch. Die Konzepte und Produkte des Unternehmens stünden im Einklang mit den Zielen der Gewerkschaft für einen nachhaltigen Umbau der Industrie.

Aktuell entwickelt Svolt noch ein Konzept für den Umbau, die Modernisierung und Erweiterung des ehemaligen Vestas-Geländes. Nach dem Standort im Saarland mit den Werken in Überherrn und Heusweiler ist Lauchhammer der zweite angekündigte Produktionsstandort für Batteriezellen in Deutschland.

Im Jahr 2025 könnte die Produktion in der Lausitz beginnen, so die Hoffnung. Sollte das gelingen, würde die Fabrik deutlich zeitiger starten als das Werk in Überherrn. Ursprünglich sollte es Ende 2023 mit der Produktion beginnen, doch nun soll sie nicht vor 2027 anlaufen, hatte Svolt am Freitag erklärt. Grund sei die »Komplexität der Themenfelder wie Brandschutz, Verkehrsplanung oder Lärmschutz und der damit verbundenen und notwendigen internen und externen Abstimmungen« bei der Fabrikplanung.

Die unmittelbare Nähe des Werks zum BASF-Standort Schwarzheide dürfte die Standortwahl von Svolt beeinflusst haben. Im Oktober hatten beide Unternehmen vereinbart, Akkumaterialien und Recyclingtechnologien weiterentwickeln zu wollen. Forschung und Entwicklung sind für Svolt besonders wichtig: Von den weltweit rund 12.000 Beschäftigten ist knapp jeder vierte in diesem Bereich tätig. Erst Ende August überraschte das Unternehmen mit der Nachricht, eine Akkuzelle mit besonders hoher Energiedichte entwickelt zu haben. Reichweiten von mehr als 1.000 Kilometern sollen damit für Elektroautos möglich werden.