Rechte Wahlsieger

IMAGO/TT Wer fällt unter die Vierprozenthürde? Abstimmen in einem Wahllokal in Malmö am Sonntag

Nach den Parlamentswahlen in Schweden am Sonntag steht das Land vor einem Machtwechsel. Nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmen hat die bürgerlich-ultrarechte Allianz im Kampf um eine Mehrheit im 349köpfigen Reichstag einen hauchdünnen Vorteil von genau einem Mandat. Das endgültige Wahlresultat wird jedoch erst am Mittwoch nach Auszählung aller im Ausland abgegebenen Stimmen präsentiert. Es könnte noch zu entscheidenden Verschiebungen kommen.

In den ersten Hochrechnungen am Wahlabend lag das »Mitte-links«-Bündnis aus Sozialdemokraten, Linkspartei, Grünen und Zentrumspartei noch vorne. Die Liberalen, gemeinsam mit den Moderaten, Christdemokraten und Schwedendemokraten Teil der bürgerlich-ultrarechten Allianz, befanden sich zu diesem Zeitpunkt unter der Vierprozenthürde. Als deutlich wurde, dass die Liberalen den Einzug ins Parlament doch schaffen würden, wendete sich das Blatt.

Wahlsieger sind die ultrarechten Schwedendemokraten, die ihren Stimmenanteil um 3,2 Prozentpunkte auf insgesamt 20,7 Prozent steigern konnten. Damit sind sie hinter den Sozialdemokraten die zweitstärkste Partei des Landes. Seit ihrem Einzug ins Parlament 2010 konnten die Schwedendemokraten, die 1988 im neonazistischen Milieu gegründet wurden, ihren Stimmenanteil bei jeder Parlamentswahl erhöhen. Nun sei man »bereit für die Regierung«, so der langjährige Parteivorsitzende Jimmie Åkesson am Wahlabend.

Anspruch auf den Posten des Ministerpräsidenten wird Ulf Kristersson von den Moderaten stellen, seit Jahrzehnten die stärkste bürgerliche Partei. Die Partei erhielt nach den bisherigen Auszählungen 19,1 Prozent der Stimmen. Die Christdemokraten kommen nach derzeitigem Stand auf 5,4 Prozent, die Liberalen auf 4,6 Prozent. Für alle drei Parteien bedeutet das einen Verlust von etwa einem Punkt gegenüber den Wahlen 2018.

Die Sozialdemokraten konnten unter Ministerpräsidentin Magdalena Andersson rund zwei Prozentpunkte mehr verbuchen als bei den vergangenen Wahlen, die allerdings ihre historisch schlechtesten waren. Sie liegen nun bei 30,5 Prozent. Zentrumspartei und Linkspartei verloren jeweils rund zwei Punkte und liegen bei 6,7 bzw. 6,6 Prozent, die Grünen steigerten sich geringfügig auf fünf Prozent. Bei der Linkspartei gibt es ein starkes Stadt-Land-Gefälle. Während sie in den Großstädten im zweistelligen Prozentbereich liegt, befindet sie sich in vielen ländlichen Gemeinden unter der Vierprozenthürde.

Für den Wahlausgang nicht unerhebliche Erfolge feierte die im Jahr 2019 gegründete Partei Nyans (Nuance), die beansprucht, für die migrantischen Gemeinden des Landes einzutreten. Sie verbindet den Kampf gegen Rassismus mit einer sozialen Wohnpolitik und der Förderung von Kleinunternehmen. Kritiker werfen der Partei islamistische Tendenzen vor. Parteigründer Mikael Yüksel war in der Türkei in der faschistischen MHP aktiv, bevor er 2001 nach Schweden kam. Bis heute werden ihm Kontakte zu den »Grauen Wölfen« nachgesagt.

In einigen der migrantisch geprägten Stadtviertel erhielt Nyans bis zu 30 Prozent der Stimmen. Landesweit reicht es für die Partei nur für knapp ein Prozent, doch man reüssierte vor allem in früheren sozialdemokratischen Hochburgen. Ein möglicher Mitgrund, warum am Wahlabend das Pendel in Richtung bürgerlich-ultrarechte Allianz ausschlug.

Die Sozialdemokraten verloren in den migrantisch geprägten Stadtvierteln stark. Dafür gibt es zwei Gründe: das mangelnde Engagement der sozialdemokratischen Regierung für die sozialen Probleme vor Ort sowie ein Wahlkampf, in dem man sich in der Einwanderungspolitik rhetorisch in die Nähe der Schwedendemokraten begab. Anderssons Aussage, dass man in Schweden keine »Somalitowns« bräuchte, wurde dafür zum Symbol. Von den starken Verlusten der Sozialdemokraten in den betroffenen Stadtvierteln profitierten neben der Partei Nyans auch die Linkspartei, die in manchen mehr als 20 Prozent der Stimmen für sich verbuchen konnte.

Die Kommunistische Partei trat bei den Parlamentswahlen nicht an. Bei den gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen erzielte sie ihr bestes Resultat mit 5,6 Prozent in der westschwedischen Hafenstadt Lysekil. Dort sitzen seit 1979 kommunistische Abgeordnete im Gemeinderat.