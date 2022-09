Lindner mischt mit

Gustavo Alabiso/imago Lindners Pflegereform: Ein halbherziges Unterfangen, das am Notstand nichts ändern wird

Die Prognosen sind durchweg düster: Beim Deutschen Pflegerat geht man bis 2030 von einer halben Million fehlenden Pflegekräften in Deutschland aus. Allein in den Kliniken soll sich der Mangel heute schon auf weit über 100.000 belaufen, mehr als 50.000 Vollzeitstellen sind nach Berechnungen der Hans-Böckler-Stiftung allein auf den Intensivstationen vakant. Da tut Abhilfe bitter Not, und tatsächlich hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zwecks Linderung der Misere jüngst das »Krankenhauspflegeentlastungsgesetz« (KHPflEG) auf den Weg gebracht. Ein zentraler Punkt dabei ist die Einführung einer bundesweit einheitlichen Methode zur Personalbemessung, was bei aller Kritik von den Berufsverbänden vom Grundsatz her begrüßt wird.

Überarbeiteter Entwurf

Seit Vorstellung der Pläne vor gut einem Monat hat sich allerdings ein Passus in den überarbeiteten Referentenentwurf geschlichen, der für allerhand Ärger sorgen dürfte. Demnach soll künftig Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ein Mitsprachrecht in puncto Personalausstattung haben. Am Wochenende zitierte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aus der Neufassung der Vorlage. Darin heißt es, Einzelheiten der Personalbemessung würden durch Rechtsverordnung »im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen« festgelegt. Das betreffe unter anderem die Bestimmung des Pflegebedarfs eines Patienten, die Anzahl der in einer Station einzusetzenden Beschäftigten sowie die Zusammensetzung des Pflegepersonals je nach beruflicher Qualifikation.

Lindner geriert sich bekanntlich gerne als eiserner Kassenwart. Mit ihm sei ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse im kommenden Jahr nicht zu machen, wird er dieser Tage nicht müde zu sagen. Da trifft es sich gut, dass die mit Lauterbachs Gesetz vorgesehene Pflegepersonalregelung »PPR 2.0« erst zum 1. Januar 2024 in deutschen Krankenhäusern greifen soll. Das Instrument wurde gemeinsam von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), dem Deutschem Pflegerat und der Gewerkschaft Verdi entwickelt und soll dazu dienen, den Personalbedarf anhand des tatsächlichen Pflegeaufwands zu bestimmen. Dabei wird unterschieden nach Körperpflege, Ernährung oder Mobilisierung sowie dem Betreuungsaufwand nach Operationen und anderen Behandlungsroutinen. Aus der Differenz zwischen Ist- und Sollbesetzung lässt sich dann am Ende die konkrete Personalsituation der Klinik ablesen.

Die geplante Umsetzung der »PPR 2.0« entspricht längst nicht den Vorstellungen ihrer Urheber. So sprach Mitte August der Deutsche Pflegerat von einem »Alibiinstrument« und forderte »erhebliche Nachbesserungen«. Zum Beispiel sind die Vorgaben laut Vorlage nur auf »bettenführende, somatische Stationen« zugeschnitten, während viele andere Bereiche außen vor bleiben sollen, etwa die Pflege im Operationsdienst, in Dialyseeinheiten, in der Funktionsdiagnostik, in der Ambulanz und der Notaufnahme. Unberücksichtigt bleiben ebenso die Intensivstationen – sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, obwohl gerade dort die Engpässe im Gefolge von Corona besonders groß sind. Ferner äußerte der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) die Sorge, künftige Anpassungen könnten nicht auf eine »Personalausstattung von 100 Prozent der erhobenen Pflegebedarfe« orientiert sein, dabei sei genau dies das Ziel der »PPR 2.0«. Für Kritik sorgt außerdem das Vorhaben, Kliniken mit schon gültigen Entlastungstarifverträgen von den Bestimmungen zu befreien.

Novum in der Branche

All das belegt: Das ganze Gesetz ist bereits so konzipiert, dass es die in großen Teilen insolvenzbedrohten, weil staatlich vernachlässigten Kliniken finanziell nicht komplett überfordern soll. Auf einem anderen Blatt steht überdies die Frage, wie die nötigen Fachkräfte überhaupt rekrutiert werden sollen. Wenn nun überdies der Finanzminister direkte Eingriffsmöglichkeiten bei der Ausführung haben soll – ein Novum im Gesundheitssektor –, dann komplettiert das nur das Bild von einem halbherzigen Unterfangen, das am akuten Pflegenotstand kaum etwas ändern wird. Der DBfK und der Deutsche Pflegerat sahen sich am Montag nicht in der Lage, zu dem Vorgang Stellung zu nehmen. Zunächst müsse man den veränderten Entwurf eingehend prüfen, hieß es gegenüber jW.