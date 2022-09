»Die Rechte hat nicht gewonnen.«

IMAGO/Claudio Abarca Sandoval Demonstranten in Santiago de Chile (4.9.2022)

Chile sollte die »modernste Verfassung der Welt« bekommen. Bei dem Referendum ist der Verfassungsentwurf allerdings deutlich gescheitert. Woran lag das?

Die Niederlage bei dem Referendum am Sonntag war umfassend. Wir haben in allen Provinzen verloren und in allen Altersgruppen. Auch junge Frauen haben mehrheitlich gegen den Verfassungsentwurf gestimmt. Das alles kam für uns unerwartet. Viele sagen, das lag an der Kampagne der Rechten. Da ist sicherlich etwas dran, denn es gab eine Kampagne der konservativen Medien und massive Desinformation in den sozialen Medien. Während sich linke und progressive Kräfte in der Verfassunggebenden Versammlung um einen idealen Text bemühten, beteiligten sich die rechten Kräfte kaum daran, sondern bereiteten die Ablehnungskampagne vor. Aber es reicht als Erklärung eben auch nicht aus. Denn der unterbreitete Vorschlag war ganz offensichtlich nicht mehrheitsfähig.

Was meinen Sie damit? Bei den letzten Wahlen in Chile gab es doch immer linke beziehungsweise progressive Mehrheiten.

Wenn man die Ergebnisse ins Verhältnis zur Wahlbeteiligung setzt, dann haben zu keinem Zeitpunkt mehr als 40 Prozent der Chilenen das linke Lager unterstützt. Erstmals bestand am Sonntag beim Referendum eine Wahlpflicht. Es stimmten 85 Prozent der Wahlberechtigten ab, so viele wie bei keiner Wahl je zuvor in Chile. Das linke Lager hat seine Stärke von etwa 40 Prozent behauptet, konnte aber viele Menschen, die bislang nie gewählt haben, nicht überzeugen. Der Verfassungsentwurf ist wirklich hervorragend, er ist das Werk von hervorragenden Spezialisten auf vielen Gebieten. Er definiert umfassende Rechte, nicht nur soziale und demokratische. Aber unseren Spezialisten in der Verfassunggebenden Versammlung gelang es nicht, daraus eine Erzählung zu machen, welche an der Erfahrungswelt der Mehrheit der Chilenen andockt und sie überzeugt. Das Land ist tief geprägt von brutalstem Neoliberalismus. Eine öffentliche Gesundheitsversorgung, das Recht auf Wohnraum oder Wasser als öffentliches Gut können sich viele einfach gar nicht vorstellen, und deshalb stimmten sie nicht dafür.

Wie sehr hat sich das politische Kräfteverhältnis in Chile zugunsten der Rechten verändert?

Die Rechte behauptet jetzt, die Mehrheit habe für sie abgestimmt. Aber das ist so nicht richtig. Die Rechte hat nicht gewonnen, denn es wurde ein Vorschlag abgelehnt, die Rechte hatte aber dagegen gar keinen eigenen gemacht. Also kann sie jetzt auch nicht behaupten, sie habe die Mehrheit für irgendein Projekt gewonnen, denn das bleibt sie den Menschen schuldig. Die Abstimmung richtete sich gegen die Institutionen an sich. Und natürlich gegen die Verfassunggebende Versammlung, der es nicht gelungen ist, das Verfassungsprojekt angemessen zu vermitteln und dafür eine Mehrheit zu organisieren. Durchgesetzt haben sich jetzt erst einmal die Unzufriedenen. Wir Linke müssen aber schnell agieren, damit die Ultrarechte jetzt nicht auf diesem Abstimmungsergebnis aufbauen kann.

Was folgt jetzt? Wird es einen neuen Verfassungsentwurf geben?

Präsident Boric kündigte ja bereits vor der Abstimmung an, dass im Falle einer Niederlage ein neuer Vorschlag ausgearbeitet werden wird. Das wird nicht einfach, denn das genaue Vorgehen wird im Parlament verhandelt. Und da gibt es keine linke Mehrheit. Trotzdem haben wir Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt. Dafür ist es aber notwendig, dass die Linke jetzt weder aufgibt noch sich isoliert. Die Verfassungsbefürworter haben zuwenig gesehen, dass es nicht ausreicht, einen Entwurf auf einem linken Grundkonsens zu schreiben. Denn so wurden moderate konservative Kräfte ausgegrenzt, die ja in der Bevölkerung eine durchaus starke Strömung sind. Aus meiner Sicht ist es der richtige Weg, mit diesen moderaten Rechten zu verhandeln und ein größeres politisches Lager zu schaffen, das sich gemeinsam für einen neuen Verfassungsentwurf einsetzt, sie damit also in die Pflicht zu nehmen. Ich befürchte, dass wir dazu viele gute Positionen aufgeben müssen, aber so können wir am Ende eine Mehrheit für eine progressivere Verfassung gewinnen.