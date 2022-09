Wolfsburg. Nur wenige Minuten nach dem ersten Saisonsieg in Frankfurt bestätigte Niko Kovac: Max Kruse wird unter ihm kein Spiel mehr für den VfL Wolfsburg bestreiten. Den Rauswurf seines bekanntesten Spielers verkündete der neue Trainer live im Fernsehen. »Wir verlangen von jedem Spieler eine 100prozentige Identifikation und Konzentration und den Fokus auf den VfL. Das Gefühl hatten wir bei Max nicht«, sagte Kovac in einem Interview mit Sky. Später in der Pressekonferenz zählte er auf, was er bei dem 14maligen Nationalspieler vermisst: »Keine Impulse, kein konstruktives Miteinander dahingehend, dass er der Mannschaft jetzt hilft. Wir haben ihm mitgeteilt, dass er nicht dabei ist und für uns in Zukunft keine Rolle spielen wird. Das heißt: kein Spiel mehr!«

Der Grundkonflikt besteht, seit Kovac in Wolfsburg als Nachfolger des engen Kruse-Vertrauten Florian Kohfeldt verpflichtet wurde. Nichts ist dem neuen VfL-Coach wichtiger als Fitness und Disziplin. Der prominente Stürmer dagegen ist erkennbar nicht austrainiert. (dpa/jW)