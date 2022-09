Ohne Stars

Recife. Rekordsieger USA ist beim Basketball-Americup auf dem Weg zur Titelverteidigung gescheitert. Das Team um den ehemaligen NBA-Profi Norris Cole verlor am Samstag abend (Ortszeit) im brasilianischen Recife das Halbfinale mit 73:82 (33:40) gegen Argentinien und verpasste somit den Einzug ins Endspiel. Die US-Basketballer, für die der Americup zweitrangig ist, traten im Gegensatz zu Vizeweltmeister Argentinien ohne große Stars an. Für die US-Basketballer zählen hauptsächlich die Olympischen Spiele 2024 in Paris sowie die WM, die im nächsten Jahr in Japan, Indonesien und auf den Philippinen stattfinden wird. (dpa/jW)