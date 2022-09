Verteidigungslinie vorverlegt

Mo Xiaoliang/REUTERS Kampfflugzeuge auf dem chinesischen Flugzeugträger »Liaoning« (2.1.2017)

China ist auf dem Weg, die USA als führende Wirtschaftsmacht abzulösen, und will auf dieser Grundlage auch auf militärischem Gebiet an die Spitze treten. Der ehemalige Offizier Jürgen Heiducoff, Absolvent der Akademie der Luftstreitkräfte der UdSSR und 1990 in die Bundeswehr übernommen, hat in der »Nachbarschaft« Chinas Dienst getan: 2004/05 gehörte er zum ISAF-Stab in Afghanistan und war danach bis 2008 militärpolitischer Berater des deutschen Botschafters. Die »ISAF-Schutztruppe«, so erkannte er nun, sollte offiziell »die Wurzeln des internationalen Terrorismus« ausrotten, habe aber überwiegend »gebombt, zerstört, gefoltert, gemordet«.

Nun legt er eine sachliche Analyse der Entwicklung der Volksbefreiungsarmee von einer Massen- und Landarmee zu einer »Hightecharmee« vor. Die hat die Aufgabe, das Land mit 22.000 Kilometern Landgrenze und 18.000 Kilometern Seegrenze »unangreifbar zu machen«. 2017 stellte sich Beijing die Aufgabe, bis 2035 eine »grundlegende Modernisierung« der Volksarmee durchzuführen, um bis 2049, dem 100. Jahrestag der Volksrepublik, zur modernsten Militärmacht aufzusteigen. Damit reagierte China auf die 2011 von der Obama-Administration verkündete Verlagerung des politisch-militärischen Fokus der USA in die Asien-Pazifik-Region mit einem Strategiewechsel in seiner Verteidigungspolitik. 2022 hat die NATO China offiziell zur »Herausforderung für die Interessen, die Sicherheit und die Werte des Bündnisses« erklärt.

China antwortete vor allem mit dem Ausbau der Marine, die inzwischen zwei Flugzeugträger besitzt. Ein dritter wird gebaut. Parallel wurden auf Inseln im Südchinesischen Meer Stützpunkte mit Flugzeuglandebahnen, Versorgungsstationen und einem Frühwarnsystem eingerichtet, womit die Verteidigungslinie in diesem Bereich deutlich vorverlegt wurde.

Beijing geht offenbar, wenn es zu einer militärischen Auseinandersetzung mit den USA kommen sollte, nicht davon aus, dass diese vor deren Küste ausgetragen wird. Die Flugzeugträger sind – anders als die der USA oder anderer NATO-Staaten – nicht für die globale »Machtprojektion«, sondern für den Einsatz im Vorfeld der Küste vorgesehen, wo sie Teil des weitgespannten Sicherungssystems wären.

Derweil setzt das Land entschieden auf Hochtechnologie, um sich auf »den drohenden Cyberkrieg« vorzubereiten. Nach dem Ausschluss aus dem EU-Navigationssystem »Galileo« entwickelte es ab 2010 ein eigenes Navigationssystem namens »Beidou«, das natürlich, wie Heiducoff vermerkt, »auch eine militärische Funktion« hat. Die geostationären und im Orbit kreisenden Raumflugkörper werden vom Satellitenkontrollzentrum Xi’an gesteuert, das zur Strategischen Kampfunterstützungsgruppe der Volksbefreiungsarmee gehört.

Eine wissenschaftlich-technische Sensation war 2019 die Landung einer chinesischen Sonde auf der Rückseite des Mondes. Noch mehr Aufsehen erregte, als Anfang 2022 bekannt wurde, dass der chinesische Satellit »Shijian 21« einen Navigationssatelliten auf eine mehrere hundert Kilometer höhere Umlaufbahn geschleppt hatte. Im »Westen« rätselte man, wie das technisch überhaupt möglich war, denn der inaktive Satellit besaß weder eine Andockvorrichtung noch Abschlepphaken. Befürchtet wird, Beijing könne im Ernstfall auch »mit aktiven fremden« Satelliten so verfahren.

Auf der Grundlage der führenden Rolle der KP Chinas in Politik und Gesellschaft unterstehen auch die Streitkräfte in letzter Instanz der Partei, in diesem Fall der Zentralen Militärkommission. »Von einer Militarisierung der Gesellschaft« sei trotz der Steigerung der Militärausgaben und der Rüstungsanstrengungen gleichwohl »keine Spur zu sehen«, betont Heiducoff.