Jan Woitas/dpa Linke-Demonstration gegen die Energie- und Sozialpolitik der Bundesregierung am 5. September in Leipzig

In einer Erklärung des Bundessprecherrates der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke vom Sonnabend unter dem Titel »Für den heißen Herbst mobilisieren« heißt es:

Zeitgleich mit den von der Linken organisierten Protesten in Leipzig fand am 5. September 2022 eine von einem linken Bündnis organisierte Auftaktkundgebung in Berlin statt, an der über tausend Menschen teilnahmen, darunter Mitglieder des Bundeskoordinierungsrates und des Bundessprecherrates der Kommunistischen Plattform; deshalb diese Erklärung zur Berliner Veranstaltung.

Der Verlauf der Kundgebung führte die gezielte Propaganda nicht nur des Verfassungsschutzes ad absurdum, hier fänden Querfrontaktionen statt. Wie auch, wenn der AfD-Vorsitzende Chrupalla im Kontext mit dem sogenannten jüngsten Entlastungspaket zum Ausdruck brachte, seine Partei sei gegen eine Abschöpfung durch die »Übergewinnsteuer«, da sie gegen Eingriffe in den Markt sei. Niemanden, der das Parteiprogramm der AfD gelesen hat, konnte das überraschen. Es ist eben keine Partei der »kleinen Leute«, sondern die Kampfreserve des Kapitals für den Fall der Fälle. (…) Deshalb handelt Die Linke überall dort richtig, wo sie die Initiative zu den Protesten ergreift.

Das ist notwendig, weil unsere Partei die Interessen all derer mit zum Ausdruck bringen muss, die unter der Politik der Sanktionen und Waffenlieferungen leiden, und weil selbstverständlich sich daher auch Die Linke gegen die Interessen einer mit gewaltiger direkter ökonomischer und indirekter politischer Macht ausgestatteten Minderheit wenden muss, die von Kriegen und deren Folgen profitiert. (…)

Zurück zur Berliner Kundgebung am 5. September 2022. In deren Verlauf wurde bewiesen:

Wenn der Aufruf zu einer Aktion einen klar antifaschistischen Charakter trägt, die Rednerinnen und Redner internationalistisch und solidarisch auftreten und es gelingt, auch Migrantinnen und Migranten zur Teilnahme zu mobilisieren, dann ist kein Platz für Nazitöne und -symbole. Linke verschiedener Couleur können miteinander demonstrieren, wenn sie Gemeinsamkeiten hervorheben und Trennendes hinten anstellen. Es ist möglich, eine kämpferische und zugleich friedliche Veranstaltung durchzuführen, auf der im Verlauf einer Stunde alles Notwendige gesagt wird. Es ist daher möglich, dass am Ende einer Kundgebung noch genauso viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Platz sind wie zu Beginn.

(…) Es zeichnet sich ein Differenzierungsprozess ab. Setzen sich in der Partei diejenigen durch, die den Widerstand auf der Straße organisieren und in den Parlamenten artikulieren, dann schärfte sich das Profil der Linken gemäß ihrer Programmatik. Dann hätte unsere Partei eine Chance, die tiefe Krise zu überwinden, in der sie sich derzeit befindet. Wer das nicht sieht, setzt die Partei mit ihren Ramelows und Lederers gleich. Es sind nicht nur die Regierungssozialisten, die sich um Stimmungen an der Parteibasis nicht scheren. Es kann auch eine Schwäche von Parteilinken sein. Manche von ihnen negieren, dass Die Linke mehr ist als die bereits stellvertretend Genannten, die vermutlich um ihrer persönlichen Karriere willen eine politische Linie präferieren, die eine sich als sozialistisch verstehende Partei in ihrer Existenz gefährdet.