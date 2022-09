Vorsicht, Heizlüfter!

Felix Hörhager/dpa Große Nachfrage: In diesem Jahr wurden in der BRD bereits 650.000 Heizlüfter verkauft

Offenbar dämmert es inzwischen auch dem letzten, dass es nicht besonders schlau war, Russland mit den als Konsequenz aus dem Ukraine-Krieg verhängten Sanktionen zu nötigen, der BRD den Gashahn zuzudrehen. Am Wochenende warnte nun der Deutsche Städte- und Gemeindebund angesichts der Energiekrise vor »flächendeckenden Stromausfällen«. »Die Gefahr eines Blackouts ist gegeben«, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Welt am Sonntag. Die Vorbereitung auf echte Krisensituationen müsse verbessert werden. Konkret warnte Landsberg vor der Gefahr einer »Überlastung des Stromnetzes – etwa wenn die 650.000 in diesem Jahr verkauften Heizlüfter ans Netz gehen, sollte die Gasversorgung ausfallen«.

»Experten« versuchten umgehend, die nicht ganz grundlosen Warnungen zu zerstreuen; das deutsche Stromnetz sei gut gewappnet. »Die Angst ist zu einem großen

Teil Panikmache«, sagte Energieexperte Christoph Maurer vom Beratungsunternehmen Consentec dem Fernsehsender N-TV. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) sieht grundsätzliche eine hohe Versorgungssicherheit, wie dpa am Sonnabend berichtete.

Landsberg dagegen forderte die Bürger auf, die Empfehlungen des Bundes zum Katastrophenschutz ernst zu nehmen und Wasser sowie Lebensmittel im Haus zu haben. Bei einem großflächigen Stromausfall »läuft kein Wasser, man kann nicht tanken, nach zwei Tagen kann man sein Handy nicht mehr laden«, beschrieb er ein mögliches Szenario. Auch der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, warnte vor massenhaftem Gebrauch von Heizlüftern. Sie zu nutzen, sei selbst bei den hohen Gaspreisen teurer als Heizen mit Gas, sagte er dem Tagesspiegel (Sonnabend). Außerdem könne es Stromnetze lokal an ihre Grenzen bringen, wenn viele Menschen gleichzeitig mit Heizlüftern heizten.

Ein Stromnetzstresstest der Bundesregierung kam kürzlich zu dem Ergebnis, so dpa, »dass stundenweise krisenhafte Situationen im Stromsystem im Winter 22/23 zwar sehr unwahrscheinlich sind, aktuell aber nicht vollständig ausgeschlossen werden können«. Dabei ging es um ein Extremszenario, in dem wegen Gasmangels ein Viertel bis die Hälfte der Gaskraftwerke in Süddeutschland ausfallen, zugleich anhaltendes Niedrigwasser den Nachschub für Kohlekraftwerke ausbremst, französische Atomkraftwerke weiter außer Betrieb sind und viele Heizlüfter gleichzeitig genutzt werden.

Maurer erklärte bereits am Mittwoch, einen echten Blackout könne man niemals komplett ausschließen. »Mit Blick auf den kommenden Herbst und Winter müssen wir uns darum allerdings nicht primär sorgen«, sagte er. Wenn überhaupt, gehe es wohl eher darum, dass geplant für kurze Zeiträume bestimmte Städte oder Stadtteile vom Netz genommen würden. Echte Blackouts, also großflächige, langfristige Stromausfälle, seien meist nicht davon getrieben, dass zuwenig Strom im System sei.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nutzte die Gelegenheit, vor diesem Hintergrund weiter auf einen längeren Betrieb der verbliebenen drei Kernkraftwerke zu drängen. »Habeck und die Ampel riskieren bewusst einen Blackout«, fabulierte der CSU-Chef in der Neuen Osnabrücker Zeitung (Sonnabend). Die Entscheidung, zwei der drei verbliebenen Kernkraftwerke nur in Reserve zu halten, sei »ideologisch getrieben und verantwortungslos«.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) versuchte es unterdessen mit Durchhalteparolen. Mit Blick auf die Energiekrise erklärte er: »Wir kommen da durch.« Die Menschen in der BRD spürten, dass sie in einer ernsten Zeit lebten, so Scholz. »Wir haben uns aber vorbereitet«, versicherte der Kanzler in seiner wöchentlichen Videobotschaft am Sonnabend. »Wir werden uns als Land unterhaken, weil wir ein solidarisches Land sind.« Der Nachweis für diese Behauptung muss noch erbracht werden.